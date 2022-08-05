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Общество

В Первомайском районе Бишкека вывозить мусор будет частник. Объявлен конкурс

В Первомайском районе Бишкека вывозить мусор будет частная компания. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, объявление о приобретении услуг опубликовал Первомайский акимиат. Отмечается, что источником финансирования работ будут средства, поступающие от оплаты услуг за сбор и вывоз ТБО от абонентов (физических и юридических лиц). Документы принимают до 15 августа.

Ранее, чтобы ликвидировать образовавшиеся завалы мусора по городу, муниципалитет привлек 16 машин спецтехники, которые принадлежат частной фирме. В мэрии сообщили, что рассматривают возможность передачи услуг по вывозу твердых бытовых услуг в аутсорсинг в двух столичных районах — Первомайском и Свердловском. В Октябрьском эта система действует несколько лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241614/
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