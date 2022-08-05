Кыргызстанцы смогут получить работу в Саксонии, если выучат немецкий язык

Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев встретился со статс-секретарем МЭТТ Саксонии Томасом Кралински и региональным директором Федерального агентства труда ФРГ Клаус-Петером Ханзеном. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества в сфере организации системного трудоустройства граждан КР в Германии.

​Омурбек Текебаев рассказал о приоритетах развития и крупнейших инвестиционных проектах Кыргызской Республики, а также о состоявшихся в июне в Бишкеке Кыргызско-Германском бизнес-форуме и первом заседании делового совета двух стран.

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Участники встречи рассмотрели вопросы развития сотрудничества в сфере организации системного трудоустройства граждан КР в Германии. Партнеры сообщили о готовности реализации совместных пилотных проектов по профессиональной подготовке кыргызских специалистов в Саксонии в рамках планируемого в сентябре в Бишкеке к подписанию меморандума о взаимопонимании между Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР и Федеральным агентством труда ФРГ.

​В качестве условия для трудоустройства в ФРГ была отмечена необходимость знания немецкого языка на соответствующем уровне.