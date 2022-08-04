Врачам ЦСМ Бишкека передали спецмашины для выезда к больным на дом

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров вручил ключи от семи автомашин для организации выездной амбулаторной службы центров семейной медицины столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, техника закуплена за счет местного бюджета.

«Выездная амбулаторная служба первичной медико-санитарной помощи Бишкека направлена на оказание медицинской помощи по месту проживания пациента и включает в себя консультацию семейного врача и узких специалистов, медицинские вмешательства, направленные на диагностику, лечение, реабилитацию и паллиативную помощь», — сообщили в мэрии.

Получателем медицинской помощи выездной амбулаторной службы могут быть все пациенты, нуждающиеся в получении качественных медицинских услуг на дому. Услуги выездной амбулаторной службы оказываются бесплатно.

Служба предусматривает помощь лежачим, онкобольным, болеющим туберкулезом и паллиативным больным. Служба не будет обслуживать экстренные вызовы и заниматься госпитализацией. Эти функции останутся у Центра экстренной медицины.

«Посещения пациента на дому выездной службой формируется на основе обращения пациента или его родственников или ухаживающих лиц, получения ЦСМ или ГСВ извещения о выписке со стационара пациента, а также по списку в журнале диспансеризации организаций здравоохранения. Медицинская помощь на дому оказывается организациями здравоохранения, расположенными на территории района фактического проживания застрахованного пациента», — сообщили в мэрии.

Предусматривается, что в составе бригады будут врач, медицинская сестра, социальный работник, психолог, санитар, волонтеры. В рамках организации службы мэрией выделено семь автомобилей, которые распределены в ЦСМ № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10.

В мэрии добавили, что выездная амбулаторная служба — это пилотный проект. Их планирует открыть при крупных ЦСМ столицы, тем самым создав условия для качественной работы медицинскому персоналу, оказывающему услуги на дому. Кроме того, это позволит разгрузить Центр экстренной медицины.