Отравление в Кадамджайском районе. Число пострадавших выросло до 89 человек

Число отравившихся в Кадамджайском районе увеличилось до 89 человек. Об этом сообщил департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава.

По его данным, госпитализировали 16 человек, в том числе двоих детей.

«Им оказали первую помощь, провели дезинтоксикационную терапию. Состояние пациентов улучшилось. На лабораторное исследование отобраны клинические материалы от пострадавших (промывные воды желудка)», — отметили в департаменте.

По данным эпидрасследования, 30 июля в тойкане «Алмаз» была свадьба с участием 250 человек. В меню были три салата, бахчевые, фрукты, курица-гриль и горячие блюда (мясо по-казахски, пирожки, плов), мясо отварное. Салаты и отварное мясо приготовили организаторы свадьбы дома и принесли в кафе. Тойкана приготовила горячие блюда.

«Эпидемиологи проверили в кафе условия производства, отобрали 39 смывов с инвентаря, посуды, на наличие возбудителей кишечных инфекций отобрали пробы у шести сотрудников. Взяты на лабораторное исследование пробы остатков готовой продукции как домашнего производства, так и приготовленной в кафе», — сообщили в департаменте.

На руководителя кафе составлены протоколы о правонарушении, по которым его оштрафуют в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Выдано предписание о временном закрытии кафе.