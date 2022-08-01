01:13
USD 89.43
EUR 96.98
RUB 0.98
Общество

Отравление в Кадамджайском районе. Число пострадавших выросло до 89 человек

Число отравившихся в Кадамджайском районе увеличилось до 89 человек. Об этом сообщил департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава.

По его данным, госпитализировали 16 человек, в том числе двоих детей.

«Им оказали первую помощь, провели дезинтоксикационную терапию. Состояние пациентов улучшилось. На лабораторное исследование отобраны клинические материалы от пострадавших (промывные воды желудка)», — отметили в департаменте.

По данным эпидрасследования, 30 июля в тойкане «Алмаз» была свадьба с участием 250 человек. В меню были три салата, бахчевые, фрукты, курица-гриль и горячие блюда (мясо по-казахски, пирожки, плов), мясо отварное. Салаты и отварное мясо приготовили организаторы свадьбы дома и принесли в кафе. Тойкана приготовила горячие блюда.

«Эпидемиологи проверили в кафе условия производства, отобрали 39 смывов с инвентаря, посуды, на наличие возбудителей кишечных инфекций отобрали пробы у шести сотрудников. Взяты на лабораторное исследование пробы остатков готовой продукции как домашнего производства, так и приготовленной в кафе», — сообщили в департаменте.

На руководителя кафе составлены протоколы о правонарушении, по которым его оштрафуют в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Выдано предписание о временном закрытии кафе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241166/
просмотров: 6975
Версия для печати
Материалы по теме
Массовое отравление произошло в точке фастфуда «Вок лагман» в Бишкеке
Массовое отравление в Бишкеке. Закрыты 22 точки быстрого питания
Массовое отравление шаурмой. Бизнес проверяет Ветеринарная служба
Массовое отравление шаурмой. В Бишкеке закрыли еще девять точек фастфуда
Массовое отравление в Бишкеке. Почему точки общепита не проверяют заранее
Массовое отравление. Госсанэпиднадзор закрыл в Бишкеке 10 точек фастфуда
Массовое отравление шаурмой. Число пострадавших превысило 70 человек
Массовое отравление в Бишкеке. Число пострадавших выросло до 43 человек
После массового отравления в Бишкеке проверят все точки фастфуда
Массовое отравление в точках фастфуда в Бишкеке. Причиной стала шаурма
Популярные новости
ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на&nbsp;тест и&nbsp;кто его может не&nbsp;сдавать ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на тест и кто его может не сдавать
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
В&nbsp;этом году планируется полная остановка ТЭЦ и&nbsp;Бишкектеплосети на&nbsp;ремонт В этом году планируется полная остановка ТЭЦ и Бишкектеплосети на ремонт
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
6 марта, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, вторник
23:48
В Android-смартфонах начнут увеличивать объем батареи
23:01
Руководство Бакай-Атинского отдела образования возместило государственные деньги
22:21
СМИ сообщают о перерезанных кабелях глобального интернета в Красном море
22:19
В Оше в муниципальную собственность возвращают земельные участки возле стадиона
22:00
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам