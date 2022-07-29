Кыргызпатент ищет Атамбаева. Хотят выплатить гонорар за песню «Судьбе назло»

Кыргызпатент ищет авторов и исполнителей, чьи произведения использовались в эфире телерадиокомпаний. Об этом сообщает ведомство.

Уточняется, что из-за отсутствия контактных данных музыканты не могут получить гонорары. В списке есть и бывший президент Алмазбек Атамбаев.

В 2017 году российская фирма «Мелодия» по собственной инициативе выпустила компакт-диск с песнями Атамбаева. Среди записанных треков «Я не могу без тебя жить», «Мне не страшно умирать», а также не звучавшие ранее песни «Чудак», «Рита», «Песенка про Старый год». Альбом вышел под названием «Судьбе назло».

Кыргызпатент просит, если автор нашел свою фамилию в анонсируемом списке, состоящем из 1 тысячи 12 человек, обращаться в ведомство.

Чтобы получить причитающееся авторское вознаграждение, требуется:

заключить договор о передаче полномочий на управление правами и зарегистрировать свои произведения;

заполнить учетный лист автора или исполнителя;

представить копию паспорта;

открыть счет в банке и представить выписку о расчетном счете для перечисления гонорара.

По вопросам, касающимся распределения и выплаты авторского вознаграждения, следует обращатсья по телефонам: 0 312680086, 0555778151, 0550778590, 0550778208.