14:36
USD 88.15
EUR 96.17
RUB 0.94
Общество

Кыргызпатент ищет Атамбаева. Хотят выплатить гонорар за песню «Судьбе назло»

Кыргызпатент ищет авторов и исполнителей, чьи произведения использовались в эфире телерадиокомпаний. Об этом сообщает ведомство.

Уточняется, что из-за отсутствия контактных данных музыканты не могут получить гонорары. В списке есть и бывший президент Алмазбек Атамбаев.

В 2017 году российская фирма «Мелодия» по собственной инициативе выпустила компакт-диск с песнями Атамбаева. Среди записанных треков «Я не могу без тебя жить», «Мне не страшно умирать», а также не звучавшие ранее песни «Чудак», «Рита», «Песенка про Старый год». Альбом вышел под названием «Судьбе назло».

Кыргызпатент просит, если автор нашел свою фамилию в анонсируемом списке, состоящем из 1 тысячи 12 человек, обращаться в ведомство.

Чтобы получить причитающееся авторское вознаграждение, требуется:

  • заключить договор о передаче полномочий на управление правами и зарегистрировать свои произведения;
  • заполнить учетный лист автора или исполнителя;
  • представить копию паспорта;
  • открыть счет в банке и представить выписку о расчетном счете для перечисления гонорара.

По вопросам, касающимся распределения и выплаты авторского вознаграждения, следует обращатсья по  телефонам: 0312680086, 0555778151, 0550778590, 0550778208.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240983/
просмотров: 9646
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане появится Совет по отбору инновационных проектов
Вернется ли Алмазбек Атамбаев в политику? Ответ лидера социал-демократов
В Кыргызстане появится государственный реестр традиционных знаний
«Скриптонит» и Ulukmanapo записали совместный трек — «До конца»
Кой-ташские события четыре года спустя: основные фигуранты и что с ними стало
Сеид Атамбаев предложил Сооронбаю Жээнбекову ответить за Кой-Таш и «черный июль»
Алмазбек Атамбаев после долгого молчания дал о себе знать. Он в Испании
Сроки рассмотрения споров по регистрации товарных знаков сократят на месяц
Географическое указание — новый объект интеллектуальной собственности в КР
Атамбаев посоветовал президенту не верить тем, кто докладывает ему о заговорах
Популярные новости
Пивной алкоголизм. Как маленькие градусы приводят к&nbsp;большой беде Пивной алкоголизм. Как маленькие градусы приводят к большой беде
Россияне продолжают массово получать гражданство Кыргызстана. Данные скрыты Россияне продолжают массово получать гражданство Кыргызстана. Данные скрыты
Кровопийцы. Как спастись от&nbsp;комаров и&nbsp;москитов? Кровопийцы. Как спастись от комаров и москитов?
Муниципальный транспорт переходит на&nbsp;безналичную оплату: вопросы и&nbsp;ответы Муниципальный транспорт переходит на безналичную оплату: вопросы и ответы
Бизнес
50&nbsp;процентов кешбэк от&nbsp;MBANK при оплате в&nbsp;общественном транспорте 50 процентов кешбэк от MBANK при оплате в общественном транспорте
Времени мало: Успейте оплатить автоналог! Времени мало: Успейте оплатить автоналог!
Переводы из&nbsp;России домой. Приложение &laquo;Тинькофф Банка&raquo; теперь на&nbsp;кыргызском языке Переводы из России домой. Приложение «Тинькофф Банка» теперь на кыргызском языке
Топ-7 смартфонов для школьников: недорогие и&nbsp;продвинутые модели Топ-7 смартфонов для школьников: недорогие и продвинутые модели
23 августа, среда
14:28
Скопление фур на границе с Казахстаном не связано с подачей воды Кыргызстаном Скопление фур на границе с Казахстаном не связано с под...
14:23
Оптовые цены на топливо выросли. Бензин в Кыргызстане может еще подорожать
14:11
Ситуация на границе с Казахстаном. В очереди стоят около 500 фур
14:00
#Простофакты. Что говорил Садыр Жапаров о продаже госкомпаний тогда и сейчас
13:42
По воде претензий казахской стороны к Кыргызстану нет — Служба водных ресурсов