Кыргызпатент ищет Атамбаева. Хотят выплатить гонорар за песню «Судьбе назло»

Кыргызпатент ищет авторов и исполнителей, чьи произведения использовались в эфире телерадиокомпаний. Об этом сообщает ведомство.
Уточняется, что из-за отсутствия контактных данных музыканты не могут получить гонорары. В списке есть и бывший президент Алмазбек Атамбаев.
В 2017 году российская фирма «Мелодия» по собственной инициативе выпустила компакт-диск с песнями Атамбаева. Среди записанных треков «Я не могу без тебя жить», «Мне не страшно умирать», а также не звучавшие ранее песни «Чудак», «Рита», «Песенка про Старый год». Альбом вышел под названием «Судьбе назло».
Кыргызпатент просит, если автор нашел свою фамилию в анонсируемом списке, состоящем из 1 тысячи 12 человек, обращаться в ведомство.
Чтобы получить причитающееся авторское вознаграждение, требуется:
- заключить договор о передаче полномочий на управление правами и зарегистрировать свои произведения;
- заполнить учетный лист автора или исполнителя;
- представить копию паспорта;
- открыть счет в банке и представить выписку о расчетном счете для перечисления гонорара.
По вопросам, касающимся распределения и выплаты авторского вознаграждения, следует обращатсья по телефонам: 0