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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинироваться от COVID-19 призывает кыргызстанцев республиканский штаб

«Не ждите ухудшения эпидситуации, получите бустерную дозу вакцины Sinopharm сейчас», — призывает кыргызстанцев республиканский штаб. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По данным штаба, с конца июня в Кыргызстане отмечается подъем заболеваемости.

«Сейчас большинство граждан болеют бессимптомно, коронавирус у многих из них выявляется при сдаче ПЦР-теста для выезда за рубеж. Тем не менее случаи госпитализации пациентов есть. Наиболее подвержены тяжелому течению болезни люди с ослабленным иммунитетом, пожилые старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями. В то же время в последние месяцы не регистрируются случаи смерти от коронавируса. И, безусловно, это связано с готовностью системы здравоохранения и проводимыми профилактическими мероприятиями, в частности с вакцинацией от COVID-19», — говорится в сообщении.

ВОЗ ожидает напряженную эпидситуацию в осенне-зимний период. Поэтому гражданам необходимо вакцинироваться, получить бустерную дозу вакцины от COVID-19 до сентября. На конец декабря в Кыргызстане планируется охватить вакцинацией 40 процентов населения.

«Сейчас в стране имеются в большом количестве вакцины Sinopharm. В рамках механизма COVAX по раундам распределения в республику будут поступать и другие виды вакцин, у нашего населения будет выбор. Но хочу призвать граждан не тратить время, а получить ту вакцину, которая уже есть. Sinopharm используется как для 1-й и 2-й доз, так и для бустерной. Хотим выразить благодарность нашим гражданам, которые уже получили прививки. И призываем их теперь получить бустер», — сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

Добавим, что в начале августа в Кыргызстан ожидается поставка 100 тысяч 620 доз вакцины компании Pfizer против COVID-19 в рамках механизма COVAX.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240954/
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