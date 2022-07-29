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Общество

Женский турнир по футболу прошел в приграничном селе Кок-Таш Лейлекского района

В приграничном селе Кок-Таш Лейлекского района Баткенской области прошел турнир по женскому футболу. Об этом 24.kg сообщила организатор мероприятия активистка и правозащитница Гази Бабаярова.

По ее словам, в матче участвовали 10 команд. Это второй турнир, организованный Гази Бабаяровой. Впервые она провела игру в этом же селе три года назад.

«Последние годы из-за пандемии коронавируса не удавалось провести турнир. У женщин самого отдаленного приграничного района мало радости в жизни. Почти в каждой семье кто-то из мужчин уехал на заработки в зарубежные страны. Многое ложится на хрупкие плечи женщин. Постоянные конфликты на границе тоже добавляют много стресса. Я решила хоть как-то помочь местным девушкам. Сейчас я счастлива, когда вижу радость в их глазах от игры в футбол», — говорит Гази Бабаярова.

Последние три месяца девушки тренировались по несколько раз в неделю. Как отмечает активистка, в селе с населением около 3,5 тысячи жителей нет других спортивных залов или организованных клубов.

«Девушки просят организовать для них регулярные игры в футбол. Планирую собирать женские команды каждый год на подобный матч. В следующем году в игры включим участников из других сел Баткенской области», — сказала она.

Гази Бабаярова уверена, что женщинам, которые живут на границе в постоянном страхе за безопасность своих детей, нужна хорошая моральная поддержка.

В женском турнире по футболу победили команды «Ынтымак» (3-е место), «Бий Тоо» (2-е место), «Алга!» (1-е место). 

Гази Бабаяровой
Фото Гази Бабаяровой. Победители турнира

Год назад на кыргызско-таджикской границе разгорелся один из самых масштабных и кровопролитных конфликтов с применением оружия. В результате 36 человек погибли, 168 ранены, 24 местных жителя получили инвалидность, 44 ребенка остались без родителей, разрушены 120 домов и 84 соцобъекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240934/
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