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Общество

Увольнение главы управления спорта при мэрии Бишкека признано незаконным

Бывший руководитель управления физической культуры и спорта при мэрии Бишкека Нурлан Токоноев был уволен незаконно. Ленинский районный суд столицы вынес решение по иску. Об этом 24.kg сообщила адвокат Айжан Кадырова.

«Суд частично удовлетворил исковые требования о признании незаконным распоряжения об освобождении Токоноева от должности и восстановлении на работе. С мэрии взыскано 616 тысяч 986 сомов в виде зарплаты и пени, которую он не получил за время вынужденного прогула.

К сожалению, восстановить моего подзащитного в должности суд не смог, так как незаконно уволенный сотрудник должен восстанавливаться на прежнее место, а управление физической культуры и спорта при муниципалитете было реорганизовано в департамент. Однако все нарушения, о которых мы сообщали ранее, на суде были подтверждены и признаны», — сказала она.

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Напомним, в январе теперь уже бывший мэр Бишкека Айбек Джунушалиев утвердил новую структуру мэрии. В ней вместо двух управлений — культуры и спорта — появился единый департамент культуры, спорта, туризма и работы с молодежью. Решению предшествовал указ Садыра Жапарова, изданный им в июне 2021 года: все госорганы, в том числе и органы местного самоуправления, должны пересмотреть свой штат, провести реорганизацию и уменьшить число сотрудников на 30 процентов.

Оптимизация получилась странной. В итоге число сотрудников в департаменте не сократилось, а, наоборот, увеличилось — на шесть человек. При этом о планируемой реорганизации работники узнали в день ее начала, хотя по закону руководство муниципалитета обязано было за месяц оповестить их об этом.

С нарушениями был сокращен и руководитель управления физической культуры и спорта при мэрии заслуженный тренер Кыргызстана Нурлан Токоноев. Бывший руководитель управления обратился с иском в суд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240873/
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