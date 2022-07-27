Студент из Китая поехал на Иссык-Куль и пропал. Просят помочь с поисками

Студент из Китая поехал на Иссык-Куль и пропал. Об этом 24.kg сообщили его друзья.

Отмечается, что 22-летний иностранец окончил третий курс в БГУ.

«23 июля он поехал на экскурсию в Иссык-Кульскую область к друзьям в Каракол. Говорил также, что поедет на Ала-Куль (горное озеро на высоте 3 тысячи 532 метра. — Прим. 24.kg), но намеревался вернуться не позднее 25 июля. В воскресенье, 24 июля, потеряли связь с ним. У него не было привычки отключать телефон. Мы переживаем за него», — отметили друзья.

Близкие молодого человека обратились в УВД Октябрьского района Бишкека.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении студента из Китая, просят сообщить по номеру 0990515585.