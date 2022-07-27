Не впечатлена. Российская туристка о вагоне люкс до Иссык-Куля

Блогер из Санкт-Петербурга София Иванова поделилась своими впечатлениями о люксовом вагоне, который курсирует по маршруту Бишкек — Балыкчи.

Она отметила, что решила поехать на Иссык-Куль на поезде, так как в автобусе, маршрутке, такси ее укачивает.

«Поезд времен СССР, это факт, а не образно. Никаких кондиционеров, конечно, нет, еще и постоянно там пьют, судя по отзывам. В общем, как доехать до Иссык-Куля и не потратить состояние, мы не понимали», — написала девушка.

Она заметила, что билеты на поезд продаются только в день выезда с 6.30 до 7.40. Мест в вагоне люкс 51, продают ровно столько билетов без указания конкретных мест.

Как подчеркивает София Иванова, в день ее выезда очередей на вокзале на «новый вагон» было немного. В основном люди покупали билеты в обычные вагоны.

Фото Софии Ивановой. Очередь на вокзале

«Новый вагон — последний. Первое, от чего сразу куча впечатлений: нас попросили надеть бахилы на входе в вагон! Бахилы! В поезде! Меня это очень смешит. Проводники еще стояли внизу и смотрели, чтобы надели хорошо. Парню перед нами сказали: «Эй, стой, надень как следует, не иди так!» — вспоминает россиянка.

Описывая внутреннюю отделку, она также отметила несколько неожиданных вещей. «Из тамбура в вагон ведет межкомнатная дверь», — написала блогер.

«На входе стеллаж для багажа. Он был уже занят, поэтому мы рюкзаки взяли с собой. Это было довольно неудобно, потому что наверху багажных полок нет, так что рюкзаки стояли в ногах», — также отметила она.

Качество использованных материлов при обновлении вагона также не впечатлило туристку.

«Дальше становятся понятны бахилы и межкомнатные двери. Все внутри сделано руками из бытовых материалов для ремонта. Кресла сняты с б/у автобусов. На полу ковролин, на окнах обычные рулонные шторы, в туалете домашний унитаз, стены обшиты... Не знаю чем. Внутри запах свежего ремонта. В общем, уютно по-домашнему. На официальном сайте железных дорог автор статьи про этот вагон «с гордостью заявляет, что все работы по модернизации вагона выполнены своими силами без привлечения внешних инвестиций». Видимо, вот это и имелось в виду, такой домашний ремонт», — описывает новый вагон девушка.

Самое привлекательное в вагоне, по словам Софии Ивановой, было наличие кондиционеров. Однако без «но» не обошлось. Работали они не всегда.

«Когда поезд замедлялся или останавливался, кондиционеры выключались. Как говорят проводники, потому что генератор не работает на низкой скорости и вагон обесточивается. Кстати, да, это не электричка, это дизельный локомотив все тащит на себе. Но, как только кондиционеры выключались, становилось не просто жарко, а очень-очень жарко. Конструкция классных панорамных окон не подразумевает, что хотя бы одно можно открыть», — продолжает иностранная туристка.

Девушка прогулялась и по плацкартному вагону. Как она подчеркивает, там было менее жарко и людей было не много. «И людей было не слишком много, многие смогли занять целую полку и спали, при этом пустые полки еще оставались», — написала она.

Фото Софии Ивановой. Плацкарт

Наличие кулера с водой, стаканчиков к нему, розеток, динамика и двух телевизоров девушка аттестовала как преимущества вагона люкс.

«То, как его сделали, забавно и мило, но еще есть над чем работать. И много. Проводник, один из двух, суперзаботливый и добрый, он дал мне +40 из 100 к впечатлению от поездки. Итого получилось где-то 65. Человек после перелома копчика пережил эту поездку, хотя копчик не забывал о себе напоминать в пути, а значит, все терпимо», — заключила София Иванова.

Напомним, курсировать на постоянной основе вагоны люкс начали с 22 июля. Оплата проезда для всех пассажиров фиксированная — 500 сомов с человека, независимо от места высадки.

Одним из первых модернизированные вагоны испытал глава кабмина Акылбек Жапаров, он проводил выездное совещание и обсуждал планы по улучшению железнодорожной инфраструктуры.