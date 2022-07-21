Автор образов девушек, встречавших президентов, ответила на критику и восторг

В соцсетях активно обсуждают образ девушек, которые встречали президентов, прибывших на Иссык-Куль для участия в 4-й Консультативной встрече глав стран Центральной Азии.

Мнения пользователей разделились: кому-то образы девушек понравились, а кто-то их раскритиковал, отметив, что тюрбан не относится к традиционной кыргызской одежде.

Пользователь Facebook Назира Бегим написала в соцсетях, что она является автором образов, и ответила на критику. По ее словам, над проектом работали четыре кыргызских дизайнера, а стиль выбрала она.

«Это подборка одежды четверых дизайнеров. Стиль разработали я и мой коллега Ынтымак. Это мы с ним обмотали девушек в платок (тюрбан). Изучили множество нарядов, в котором встречали президентов. Хотели показать красоту, величие, этику, чистоту. Считаю, нам это удалось», — написала она.

По словам Назиры Бегим, красные платья придумала дизайнер Ирина Унсалан, идея чапанов принадлежит Жамиле Стамбековой, жилетки из войлока, надетые поверх синих платьев, сшила Апал Акматбекова, тюрбаны создали дизайнеры-студенты Азиатского инновационного колледжа. Они сшиты вручную.

«Новое всегда смотрится необычно. Кого-то оно удивляет, кого-то восхищает, кто-то, напротив, пугается. Потому что все привыкли к старому. Некоторые говорят, что было бы лучше одеть шөкүлө (традиционный кыргызский головной убор для девушки. — Прим. 24.kg). Но его надевают, когда выходят замуж, а элечек, уку топу в таких мероприятиях не принято носить», — заключила Назира Бегим.

В Чолпон-Ате завершилась 4-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Президенты стран Центральной Азии подписали договор и утвердили дорожную карту.

Первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Нур-Султане (2018), вторая — в Ташкенте (2019). В 2020-м саммит планировалось провести в Кыргызстане, но из-за пандемии коронавируса его отложили на год, и в августе 2021-го Туркменистан принимал соседей у себя.