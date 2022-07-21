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Общество

Кыргызстан закупил 720 тонн семян озимой пшеницы российской селекции

Кыргызстан закупил крупную партию семян двух перспективных сортов озимой пшеницы российской селекции. Об этом сообщает отраслевой портал «Зерно онлайн».

По его данным, должностными лицами управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проведен карантинный фитосанитарный контроль 720 тонн семян озимой пшеницы сорта «Алексеич» ЭС и «Тимирязевка» ЭС, предназначенных для отправки железнодорожным транспортом в Кыргызстан.

По результатам предотгрузочного контроля вся продукция соответствовала установленным требованиям. Фитосанитарное состояние, сортовые и посевные качества семян подтверждены заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции и протоколами испытаний.

По сообщению ФАО, общий объем производства зерновых в КР в 2022 году прогнозируется на уровне около 1,7 миллиона ​​тонн, это на 3 процента выше среднего уровня за пять лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240253/
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