Касым-Жомарт Токаев о реализации совместных гидроэнергетических проектов

В Чолпон-Ате проходит 4-я Консультативная встреча глав стран Центральной Азии.

«Казахстан придает особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов в целях взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек. В данном контексте активно обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. Гидроэлектростанция позволит укрепить энергетическую безопасность государств Центральной Азии, улучшить условия для расширения сельскохозяйственного производства», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он также призвал лидеров стран региона усилить взаимодействие в рамках Международного фонда спасения Арала.

Лидер РК положительно отметил участие кыргызской стороны в региональной рабочей группе по совершенствованию его организационной структуры и договорно-правовой базы и выразил надежду на возобновление полноценного сотрудничества с кыргызской стороной в рамках этого фонда.