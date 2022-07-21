Касым-Жомарт Токаев о реализации совместных гидроэнергетических проектов

В Чолпон-Ате проходит 4-я Консультативная встреча глав стран Центральной Азии.
«Казахстан придает особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов в целях взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек. В данном контексте активно обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. Гидроэлектростанция позволит укрепить энергетическую безопасность государств Центральной Азии, улучшить условия для расширения сельскохозяйственного производства», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он также призвал лидеров стран региона усилить взаимодействие в рамках Международного фонда спасения Арала.
Лидер РК положительно отметил участие кыргызской стороны в региональной рабочей группе по совершенствованию его организационной структуры и договорно-правовой базы и выразил надежду на возобновление полноценного сотрудничества с кыргызской стороной в рамках этого фонда.
Первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Нур-Султане (2018), вторая — в Ташкенте (2019). В 2020-м саммит планировалось провести в Кыргызстане, но из-за пандемии коронавируса его отложили на год, и в августе 2021-го Туркменистан принимал соседей у себя.