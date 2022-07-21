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Общество

Таксисты в Оше заставляют граждан Узбекистана садиться в их машины. Ответ УВД

В аэропорту Оша таксисты вынуждают граждан Узбекистана садиться в их машины, при этом стоимость проезда завышают в несколько раз. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Шохрух Саипов.

Он отметил, что ночью поехал в аэропорт южной столицы, чтобы встретить своих знакомых, граждан Узбекистана, которые прилетели из России. Их было четверо.

«При выходе из аэропорта моих знакомых схватили таксисты и вынуждали их поехать с ними до границы «Достук». На мои слова, что они со мной, они никак не реагировали. Сказали, мол, пусть один едет со мной, а троих повезут они. Пришлось просить помощи у милиции. Благо они помогли решить данную ситуацию, спасибо. Однако таксисты остались недовольны, стали угрожать мне и обвинять в провокации. До этого я уже писал о том, что таксисты вынуждают узбекистанцев садиться в их машины и довозят за существенно дорогую оплату. Я наслышан также от своих знакомых, что на границе «Достук» таксисты запугивали их и не давали возможности забрать своих гостей», — написал Шохрух Саипов.

Он считает, что надо навести порядок в аэропорту и на границе.

«Многие граждане соседней страны летают из России в Узбекистан через аэропорт Оша, так как у нас билеты дешевле. Они оставляют у нас деньги, пользуясь услугами, соответственно, мы должны обеспечить им безопасность и хороший сервис. В аэропорту и других местах должны быть установлены камеры, за которыми должны следить соответствующие органы», — заключил Шохрух Саипов.

В пресс-службе управления внутренних дел Ошской области 24.kg сообщили, что заявление Шохруха Саипова зарегистрировано в журнале учета информации.

«В аэропорту установлены камеры видеонаблюдения. По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия. По их итогу действиям причастных граждан будет дана юридическая оценка. Помимо этого, среди руководителей таксопарков и самих таксистов проводится разъяснительная работа», — заключили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240219/
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