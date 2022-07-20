Сторонницу Равшана Джеенбекова осудили, но освободили от наказания

Сегодня Первомайский районный суд города признал виновной активистку Айсулуу Кудайбердиеву в незаконном пересечении границы в 2019 году. Об этом сообщил ее адвокат Бактыбек Автандил.

Он уточнил, что в связи с тем, что сроки привлечения к ответственности истекли еще в апреле 2022 года, приговор вынесли без назначения наказания.

«В любом правовом государстве, где хотя бы минимально соблюдались права человека, Айсулуу бы оправдали. Стоит лишь отметить, что моя подзащитная абсолютно законно пересекла границу с Таджикистаном, предъявив при этом свой паспорт пограничнику. У обвинения не было никаких доказательств того, что она пересекла границу незаконно. Единственный свидетель, которая могла это подтвердить, указала в суде, что во время пересечения границы она спала и не может подтвердить позицию обвинения, тем самым опровергая предъявленное обвинение Кудайбердиевой в незаконном пересечении границы», — пояснил адвокат.

По его словам, еще одну свидетельницу связывают с ОПГ. «Весьма вероятно, что она может находиться под давлением ГКНБ. Как вам всем известно, именно ГКНБ расследовал данное уголовное дело и направил дело в суд», — отметил Бактыбек Автандил.

Сама активистка написала, что намерена обжаловать приговор.