ДТП, которые нас убивают. МВД хочет бороться с лихачами ужесточением наказания

Уже этой осенью любители лихачить на дорогах могут проснуться в новом Кыргызстане, когда им придется отвечать за свое безрассудство. Разработанный МВД законопроект, предлагающий усилить ответственность водителей за грубые нарушения Правил дорожного движения, передан на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Автовладельцев ждет немало новшеств, они касаются не только лишения водительских прав, но и свободы.

Безбашенные и пьяные

Сообщения о смертельных ДТП, совершенных в том числе и в состоянии алкогольного опьянения, стали неотъемлемой частью ежедневных милицейских сводок.

16 июля на Иссык-Куле пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста — тренера по легкой атлетике из Казахстана Мурата Джузгенбаева...

17 июля на 75-м километре автодороги Балыкчи — Каракол пьяный замначальника колонии № 26 выехал на встречную полосу и врезался в служебные автомобили ГУОБДД, припаркованные возле административного здания в селе Кара-Ой. Вместе с ним находился его подчиненный. Чудом обошлось без жертв. Милиционеры отделались легкими травмами...

19 июля в Джалал-Абадской области куда-то спешивший 35-летний водитель минивэна врезался в грузовик. От столкновения машину перевернуло. Погибла двухмесячная девочка, еще 14 человек получили травмы и увечья... Перевозивший пассажиров водитель был трезв. Причиной аварии стало превышение скорости.

Это всего лишь три страшных ДТП, произошедших всего за три дня. Печальный список можно перечислять долго. О чем говорить, если сами же сотрудники милиции откровенно плюют на правила безопасности и садятся пьяными за руль.

С 2017 по 2011 год в Кыргызстане официально зарегистрировано 32 тысячи 369 ДТП. Погибли 4 тысячи 6 граждан, 49 тысяч 639 человек получили ранения.

Подавляющее большинство аварий произошли по вине водителей — 86,9 процента. Почти 70 процентов погибших в авариях — люди наиболее активного трудоспособного возраста — от 25 до 40 лет.

Гайки снова закручивают

В том, что действующие наказания оказались бессильными в наведении порядка на дорогах республики, признаются и сами инициаторы поправок — правоохранители.

«Как показывает анализ, несмотря на принимаемые меры, не удается добиться устойчивого снижения аварийности и смертности на дорогах. Особенно высокий травматизм среди детей. Из общего количества ДТП, зарегистрированных с 2017 по 2011 год, 7 тысяч 541 авария произошла с участием детей. 8 тысяч 881 ребенок получил травмы, 486 детей погибли», — говорится в обосновании предлагаемых поправок.

Основными причинами ДТП остаются превышение скоростного режима; нарушение правил обгона и маневрирования с выездом на полосу встречного движения; управление транспортом в нетрезвом состоянии.

В МВД предлагают значительно ужесточить действующее законодательство в вопросах сферы безопасности дорожного движения.

Одно из ключевых новшеств — лишение водительских прав. В 2019 году при разработке и принятии нового Кодекса о правонарушениях эта норма была сокращена. Теперь ее решено вернуть.

Водитель может лишиться прав сроком на шесть месяцев за автохулиганство, совершенное повторно в течение одного года, а также за оставление места ДТП. На год права будут изыматься у тех, кто использует подложные госномера. На три года — у водителей, севших за руль в состоянии опьянения. На пять лет — за отказ от освидетельствования и передачу машины водителю, находящемуся в состоянии опьянения.

Если по вине нетрезвого водителя произойдет ДТП с материальным ущербом, он будет лишен прав на 10 лет. Если по его вине пострадают или погибнут люди — пожизненное лишение.

Водителя, за год нарушившего ПДД пять раз или совершившего три грубых нарушения (выезд на встречную полосу, обгон, проезд на запрещающий свет светофора и прочее), отправят на пересдачу экзамена в автошколе. На подтверждение знаний в этом случае дается два месяца. Не уложился в сроки — удостоверение аннулируется.

Для тех, кто в течение года повторно сел за руль в пьяном виде, в том числе не имея или лишившись прав, помимо штрафов, предусматриваются арест от трех до пяти суток и общественные работы. Та же норма предусмотрена для тех, кто решит передать свою машину пьяному либо лишенному водительских прав человеку.

Исправляя собственные ошибки

Чиновники сегодня пытаются исправить собственные ошибки, которые были допущены ими при разработке Кодекса о правонарушениях от 2019 года.

По мнению экспертов, это необходимость, без которой о безопасности на дорогах Кыргызстана не может быть и речи.

«Те изменения законодательства делались в угоду международным организациям и освоению грантов, а не ради создания системы безопасности. В итоге эта система потеряла рычаги сдерживания и противовесов, фактически была уничтожена», — сказал бывший начальник отдела ДПС Олег Мороз.

Я считаю, что ужесточение ответственности — это правильно. Пьяный за рулем — преступник. Олег Мороз

По его словам, если человек не думает о себе, своем здоровье, его нужно заставить думать об окружающих, невиновных людях. Когда у человека нет собственных моральных устоев, его нужно останавливать с помощью законов.

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Эксперт считает правильными и решение определить Министерство внутренних дел ответственным государственным органом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, передачу ему функции по регистрации транспортных средств, выдаче водительских удостоверений, лицензирование деятельности автошкол и сферы пассажирских перевозок.

«Есть очень хорошая поговорка: «У семи нянек дитя без глаза». В свое время создали уйму ведомств. Эти отвечали за одно, те — за другое. Никакой персональной ответственности — только коллективная. За безопасность дорожного движения должно отвечать одно ведомство, и должна быть персональная ответственность его руководителя», — заключил он.

Отметим, что предполагаемые поправки, касающиеся дорожной безопасности, будут рассмотрены в Жокорку Кенеше уже осенью этого года. Остается надеться, что с их принятием ситуация на дорогах республики начнет меняться в лучшую сторону и что спустя год-два чиновники не отменят их, опасаясь недовольства водителей.