01:30
USD 79.76
EUR 80.99
RUB 1.41
Общество

Мэрия Бишкека планирует обновить фасад домов на Южных воротах

Мэрия Бишкека планирует провести реконструкцию фасада архитектурно-художественного ансамбля «Южные ворота». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, накануне глава Октябрьской районной администрации Азамат Дороев провел пеший обход.

«В данное время государственное учреждение «Бишкекглавархитектура» готовит эскизный проект, по которому начнутся работы по реконструкции зданий фасада», — отметили в мэрии.

Напомним, «Южные ворота» находятся на въезде в город по улице Байтика Баатыра. Ансамбль построен к 100-летию города в 1978 году. Это два кирпичных 125-квартирных жилых дома. Фасады украшены кыргызским орнаментом, на торцах зданий — художественное панно, отражающее разнообразную жизнь столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240075/
просмотров: 1144
Версия для печати
Материалы по теме
Архитектурным обликом столицы наконец озаботились в мэрии. Что инициируют
В Бишкеке очищают мраморный фасад здания «Илбирс»
В Бишкеке обновят фасады зданий. В мэрии рассказали, какие именно
Популярные новости
Президенты Таджикистана и&nbsp;Туркменистана не&nbsp;стали подписывать договор о&nbsp;дружбе Президенты Таджикистана и Туркменистана не стали подписывать договор о дружбе
Аномальная жара. В&nbsp;Кыргызстане 21&nbsp;июля снова побит рекорд метеонаблюдений Аномальная жара. В Кыргызстане 21 июля снова побит рекорд метеонаблюдений
Это унижение. Директор школы &#8470;&nbsp;61&nbsp;Юрий Низовский отказался участвовать в&nbsp;конкурсе Это унижение. Директор школы № 61 Юрий Низовский отказался участвовать в конкурсе
Журналисты выяснили, кто купил двухэтажный дом Садыра Жапарова Журналисты выяснили, кто купил двухэтажный дом Садыра Жапарова
Бизнес
Doscredobank. Будущее Кыргызстана в&nbsp;развитии зеленой экономики Doscredobank. Будущее Кыргызстана в развитии зеленой экономики
Родители учащихся школы &#8470;&nbsp;61&nbsp;просят президента оставить директора на&nbsp;должности Родители учащихся школы № 61 просят президента оставить директора на должности
Beeline Кыргызстан вместе с&nbsp;CURLTAI и&nbsp;ILGERI продвигает отечественное искусство Beeline Кыргызстан вместе с CURLTAI и ILGERI продвигает отечественное искусство
&laquo;РСК Банк&raquo; предоставляет оплату по&nbsp;QR-коду услуг &laquo;Унаа&raquo; и&nbsp;загса «РСК Банк» предоставляет оплату по QR-коду услуг «Унаа» и загса
24 июля, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 июля, суббота
23:16
Рэперы из Кыргызстана выступят на музыкальном фестивале в Санкт-Петербурге
22:23
К 80-летию Муслима Магомаева в Бишкеке состоится концерт «Благодарю тебя»
21:30
В США проведена первая процедура по вживлению человеку интерфейса мозг-компьютер
21:23
Фото дня. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев провели день на джайлоо Каркыра
21:21
Садыр Жапаров вручил машину участнику спортивных игр на джайлоо Каркыра