Мэрия Бишкека планирует обновить фасад домов на Южных воротах

Мэрия Бишкека планирует провести реконструкцию фасада архитектурно-художественного ансамбля «Южные ворота». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, накануне глава Октябрьской районной администрации Азамат Дороев провел пеший обход.

«В данное время государственное учреждение «Бишкекглавархитектура» готовит эскизный проект, по которому начнутся работы по реконструкции зданий фасада», — отметили в мэрии.

Напомним, «Южные ворота» находятся на въезде в город по улице Байтика Баатыра. Ансамбль построен к 100-летию города в 1978 году. Это два кирпичных 125-квартирных жилых дома. Фасады украшены кыргызским орнаментом, на торцах зданий — художественное панно, отражающее разнообразную жизнь столицы.