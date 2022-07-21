Попробуйте любить, а не воспитывать. Как взрослым найти общий язык с детьми

В Аламединском районе учительница подралась с учеником. В Сузаке семиклассница пострадала от рук педагога. В Кара-Суйском районе учитель физкультуры сломал ногу мальчику. На Иссык-Куле подростки избили замдиректора школы. Все эти факты стали достоянием общественности только за последние полгода.

Пока в обществе очень эмоционально обсуждают причины конфликтов между представителями разных поколений и требуют реформ в системе образования, депутаты парламента не стали углубляться в вопрос и просто решили узаконить карательные меры — штрафовать родителей детей.

О вечном вопросе «отцов и детей», как воспитать своего ребенка и современной системе образования в интервью 24.kg рассказала магистр педагогических наук Американского университета в Дубае, учитель частной школы в Эмиратах Нурайым Ысмайыл кызы.

— Нурайым, сейчас есть масса самых разных методик по воспитанию детей. По-вашему, какая из них лучше и в чем основная ошибка родителей?

— Самое главное — это неправильное отношение к своим детям. Зачастую для взрослых их ребенок — это неполноценный человек. Не то чтобы забываем, мы даже не знаем, что у него тоже есть свои чувства, желания, эмоции. Мы не слышим своих чад, мы не считаемся с их чувствами и мнением.

Но у детей тоже есть физиологические, эмоциальные потребности, как и у взрослых. Если к ребенку с рождения относиться как к полноценному, равному себе человеку, то вырастет правильно сформированная личность.

В нашем обществе, по крайней мере, большей его части, с традиционными взглядами на жизнь и менталитетом, принято, что ребенка достаточно накормить, уложить спать и чем-то занять. То есть акцент делается на физиологические потребности.

Однако нас от животных отличают именно чувства, разум. Есть более важные аспекты, чем желудок, —это умственное и эмоциальное развитие человека.

Неважно, маленький или большой человек, все нуждаются в уважительном отношении к себе. То есть, независимо от возраста вашего сына или вашей дочери, вы должны относиться к ним с уважением и пониманием. Иначе из ребенка может вырасти человек, не способный проявлять уважение и любовь. Он может пытаться добиться этого разными путями. Как мы видим, на практике это часто проявляется в виде агрессии и насилия.

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Почему в нашем обществе нет взаимопонимания и толерантности? Почему так много агрессии? В политике, соцсетях, на улице, даже в школе начинаем сразу же лезть в словесную перепалку или драку.

Потому что детей растят и воспитывают чаще всего авторитарным методом. Мы не учим, а учить детей — это показывать на личном примере, как выстраивать коммуникации. Такие недочеты, недоработки из детства мы видим наглядно на примере наших чиновников.

— Про эмоциальное развитие можете более подробно рассказать?

— Мы не обращаем внимания на чувства детей. Когда ребенок плачет или злится, мы его ругаем, затыкаем. «Перестань! », «Замолчи!», «Хватит!»... Ребенок, слыша только приказной тон, не может развивать свои чувства. Это как лестница, на каждом этапе развития формируется характер, поднимаясь на следующий уровень. Мы сами неправильными действиями тормозим рост и формирование человека. Эмоции должны формироваться без всяких условностей.

Злость, доброта, раздражение, радость, отзывчивость... Человек когда злится? Когда видит несправедливость. То есть с детства он ощущает эту несправедливость, когда его не хотят слушать, ограничивая вот этим пресловутым «Тебя никто не спрашивает... Делай, как сказали»...

Мы с детства запрещаем проявлять себя, свои естественные эмоции. А потом ребенок вырастает и становится понятным, что он вообще не способен проявить реакцию на несправедливость. В таком случае общество получает равнодушного человека. Нурайым Ысмайыл кызы

Это очень глубокая тема, которую в одном коротком интервью вряд ли можно раскрыть.

Могу сказать одно: корень многих ваших проблем, поведения — это результат вашего детского воспитания. Какой вы человек, личность? Это ваше детство, воспитание, чувства. Смотря на публичных людей, сразу можно определить, какое детство у них было.

— А в школе ребенок удовлетворяет эти потребности? Все-таки учебное заведение — это место, где ребенок вникает в жизнь, проходит этапы социализации. Или как некоторые утверждают, что в школе должны давать только знания, а воспитание получать дома?

— В школе то же самое происходит. Для учителей ученик — это некий предмет с ограниченными правами и возможностями. Если дома на ребенка давят своим авторитетом родители, то в школе — педагоги, которых должны беспрекословно слушаться, не задавать лишних вопросов. Школьнику непозволительно ставить под сомнение ни компетентность учителя, ни достоверность озвученной им информации, не говоря уже о возможном некорректном поведении.

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К сожалению, учитель у нас тоже чаще всего авторитарный, как дома родители. В школе ребенок тоже не может открыто высказать свое мнение.

Поэтому наши учебные заведения выпускают во взрослую жизнь людей, не способных к критическому мышлению, анализу.

Если бы учитель уважал ученика как человека, как личность, то он больше бы уделял время, чтобы выслушать мнение ребенка, принимал бы его эмоции и уважал бы его пожелания.

Если ученик лишен возможности задать вопрос, высказать собственное мнение, свою мысль, то с возрастом приобрести эти навыки становится затруднительно.

Что касается методов образования, то они очень устарели. Сейчас в мире информационных технологий необязательно заучивать какие-то постулаты. Ведь в любой момент можно открыть интернет и посмотреть, прочитать, найти нужную информацию.

Лет 50 назад учителя были носителями знаний в той или иной теме, но сейчас все изменилось. Сегодня вся информация в телефоне, в любое время, в любой момент можно все это получить, нажав на кнопку «Поиск».

Учитель теперь не источник знаний. Сейчас его главная роль — это направлять. Он сейчас должен учить детей самим находить необходимую для развития информацию, пользоваться ею и отличать от фейков.

— Очень много конфликтов в школе между учителями, учениками и родителями. В чем основная причина, как вы считаете? Вам не кажется, что дети сейчас другие, а педагоги не хотят адаптироваться к новому поколению?

— Да, сейчас дети совсем другие. Они с первых лет жизни пользуются телефоном, знакомы с интернетом. Если родители правильно их направляли, то они уже знают, как получить информацию. Повторюсь: нашим учителям однозначно надо меняться.

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К примеру, в конфликте с педагогом в Сузаке мы пытались понять только учителя. Мы оправдывали сорвавшуюся женщину ее социально-экономическим положением. У нее много проблем, тяжелая жизнь, говорили мы. Но в то же время эти же проблемы есть у ученицы. Они живут в одном селе. Не думаю, что социально-экономическое положение их семей разнится.

Мы увидели ситуацию, при которой учителя довели до нервного срыва. Но никто не захотел углубиться и понять причины агрессии школьницы.

Важно понимать: если педагог может удовлетворять интеллектуальные потребности детей, то ни один ученик не будет неуважительно относиться к нему.

Почему ребенок злится и проявляет агрессию? Потому что он считает, что столкнулся с несправедливостью. Скорее всего, был и накопительный эффект. Если у учителя накипело, накопилось, лопнуло терпение, то почему мы не рассматриваем аналогичную причину у девочки? Возможно, у нее тоже накипело, накопилось, лопнуло терпение.

Учитель — это интеллектуал, человек, имеющий в багаже достаточный жизненный опыт. Ученица — это подросток, еще несформированный человек. Ей свойственно ошибаться.

Если ученик ошибся, то это хорошая возможность для педагога научить, дать ему что-то полезное.

Не стоит воспринимать ошибки детей большой проблемой. И эти детские ошибки — уж точно не повод для проявления давления и насилия. Это прекрасный повод подать пример, как ее исправить.

Если даже происходит очень тяжелая ситуация, педагог всегда может решить вопрос при помощи беседы, информирования, но никак не агрессии.

Я считаю, что ученица из Сузака просто хотела высказаться, надо было просто ее выслушать.

Это тот самый пример, когда потребность ребенка не была удовлетворена.

— Сейчас частные школы предлагают разные методики образования: японскую, европейскую, американскую... Есть методики, основанные на религии. Какая из них наболее эффективная для нашего общества?

— В первую очередь родители сами должны быть готовы принять и дать вместе со школой выбранную методику образования. А метод, который обещает школа, не должен быть просто красивой упаковкой.

Что касается религиозных методик, то считаю: религия — это сугубо личное. Она не соприкасается с общим образованием. Как человек, который живет, учился и работает в религиозной стране, могу сказать, что религия и образование — это отдельные темы. Религиозные знания можно получить отдельно, по желанию человека.

— Какой, по вашему мнению, основной недостаток высшего образования в Кыргызстане?

— Тут, конечно, проблем много. Но главный, наверное, —все-таки коррупция. Наши вузы очень хорошо, наглядно, практическими занятиями готовят коррупционеров. Начиная с поступления в университет, студент познает азы взяточничества. Вот так у нас и формируется резерв кадров.