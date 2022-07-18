Другого образа не нашли? Новый мурал в Бишкеке вызвал недовольство кыргызстанцев

Новый мурал в Бишкеке вызвал недовольство кыргызстанцев. В социальной сети Twitter недоумевают, почему в столице Кыргызстана появится образ актрисы из Казахстана Айи Шалкар из клипа «Медина» Джах Калиба.

Известно, что мурал создают при поддержке ОБСЕ на одном из зданий на проспекте Чуй.

Ранее завотделом международного сотрудничества и протокола мэрии Бишкека Беккул Джекшенкулов опубликовал фото у себя в микроблоге и поблагодарил организацию. «Будет красиво», — прокомментировал он.

Будет красиво, спасибо @oscebishkek pic.twitter.com/An7QaUSAxR — Bekkul (@Bekkul) July 17, 2022

Однако пользователи сети стали публиковать фотографии девушки и интересоваться, зачем Бишкеку Айя Шалкар из клипа Джах Калиба и разве не нашлось для мурала образа из кыргызского искусства. А кто-то заметил, что также на здании нарисовали орнамент с флага Казахстана.

Кыргыз кыздар жок калдыбы? pic.twitter.com/GdPHkhocZq — JB (@Jamilya_Bi) July 18, 2022

Сообщается, что сама казахстанская актриса не давала согласия. Однако официального подтверждения этому заявлению нет.

Оказывается, DOXA уже сейчас наносят фотографию казахстанской артистки для здания на главной улице Бишкека, без ее разрешения и ведома. Это образ Айи Шалкар из клипа "Медина" Джах Калиба. Какой-то настоящий сюр, при том, что это делается с помощью ОБСЕ. pic.twitter.com/7RYhNKbdSS — Aya (@Momposya) July 18, 2022

ага, случайно нарисовал часть Казахстанского фалага и казахстанскую модель pic.twitter.com/AWBs51SnmS — КИБЕРСАМУРАЙ (@cybersamurai771) July 18, 2022

Беккул Джекшенкулов сначала попытался ответить, что это всего лишь эскиз и образ собирательный, а потом добавил, что сейчас разбираются в вопросе. В мэрии Бишкека пока не прокомментировали рисунок. Однако известно, что часть изображения уже нанесли на здание.

Официальный аккаунт в Twitter ОБСЕ в Бишкеке прокомментировал обсуждения. В организации заверили, что все отзывы и комментарии приняты и учтены и найдут отражение в новом эскизе фрески.