Штормовое предупреждение: в Кыргызстане с 20 по 25 июля аномально жарко

В Кыргызстане с 20 по 25 июля объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометеорологическая служба.

По данным синоптиков, по стране ожидается аномально жаркая погода.

Отмечается, что в Чуйской области температура воздуха повысится до +41, в южных областях — до +42, в Таласской долине до +39, на Иссык-Куле до +34.

В МЧС напоминают, что нужно избегать прямых солнечных лучей во избежание обезвоживания организма и получения теплового удара, а также проводить обильный полив сельскохозяйственных культур.