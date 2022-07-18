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Общество

Юристы просят отозвать законопроект о сокращении сроков общественного обсуждения

Юристы правовой клиники «Адилет» обратились к инициатору сокращения сроков общественного обсуждения законопроектов до 15 рабочих дней депутату Жогорку Кенеша Марлену Маматалиеву и просят отозвать документ.

По мнению экспертов, справка-обоснование не содержит каких-либо статистических данных, в соответствии с которыми автор пришел к выводу, что «фактически процесс общественного обсуждения гражданским сообществом нормативных правовых актов, в частности законопроектов, как показывает практика, возникает только первые 10 дней».

По данным «Адилета», практика показала, что пункты Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», касающиеся проведения общественных обсуждений, являются весьма неэффективными, они не обеспечивают обратной связи. Зачастую государственные органы не обращают должного внимания на представленные рекомендации к проектам НПА со стороны общественности.

Закон не обеспечивает реального участия общественности в законотворческой деятельности. Не закреплена четкая и эффективная процедура проведения общественных обсуждений. Проекты размещаются на ведомственных сайтах, но граждане и заинтересованные организации не могут там же разместить свои предложения и комментарии, обсудить документы на онлайн-форуме с инициаторами.

Сокращение срока общественного обсуждения будет иметь ряд негативных последствий, влияющих на качество законодательства:

  • нивелируется гарантированное право граждан участвовать в обсуждении и принятии законов, гарантированное Конституцией;
  • нарушается принцип принадлежности всей полноты власти народу, защиты прав и свобод человека и гражданина, свободного и реального доступа к управлению делами государства и общества;
  • сокращается время на другие стадии нормотворческого процесса. Сокращение срока общественного обсуждения укорачивает время проведения необходимых видов экспертиз лицами, права которых затрагиваются проектом НПА, и время, затрачиваемое на обсуждение предложений и замечаний;
  • нарушается принцип соразмерности, определяющий достаточное время для проведения процедуры общественного обсуждения, сокращение которого не позволит достичь главной цели данной процедуры — учета мнения конечных бенефициаров проекта НПА;
  • некачественные нормативные правовые акты как результат работы «в спешке» нормотворческих субъектов, что выражается в сокращении срока доступа к проекту НПА на стадии общественного обсуждения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239860/
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