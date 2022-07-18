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Общество

Певец Бек Исраилов занял третье место в конкурсе «Славянский базар — 2022»

Кыргызстанский певец Бек Исраилов занял третье место на международном фестивале «Славянский базар — 2022». Об этом стало известно во время прямого эфира.

Отметим, в ночь на 18 июля в Витебске (Беларусь) завершился 31-й международный музыкальный фестиваль. Его победителем и обладателем Гран-при стала белорусская певица Анна Трубецкая. Она обошла 13 соперников.

Второе место заняли Анастасия Белявская из России и Димитрина Германова из Болгарии. Третьих мест тоже два: Мария Ханданян из Армении и Бек Исраилов из Кыргызстана.

Членами жюри на музыкальном фестивале выступали Лариса Долина, Вреж Кирокосян, Руслан Алехно, Микаэла Роуз (солистка группы Arabesque), Леонид Пташка, Марио Стефано Пьетродарки и Яна Клавиня.

«Славянский базар» — ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992-го. Он был задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Беларуси, России и Украины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239827/
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