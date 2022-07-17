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Общество
Сюжет: COVID-19

Последствия COVID: 25 миллионов детей не получили прививки от опасных болезней

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) бьют тревогу: 25 миллионов детей в 2021 году не получили жизненно важные прививки. Об этом сообщают «Новости ООН».

По данным издания, в целом уровень вакцинации достиг самой низкой отметки за три десятилетия.

Подобный провал стал следствием пандемии коронавируса, из-за которой системы здравоохранения по всему миру работали с повышенной нагрузкой.

Число детей, получивших три дозы вакцины DTaP, защищающей от дифтерии, столбняка и коклюша, снизилось в 2019–2021 годы на пять процентов. Охват иммунизацией составил таким образом 81 процент.

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В ВОЗ надеялись, что в 2021 году ситуация выправится, но этого не случилось — охват иммунизацией снова сократился. А это значит, что нам могут грозить вспышки заболеваний, рост смертности, а дети, перенесшие инфекции, которые можно предотвратить, будут всю жизнь страдать от их последствий.

В ВОЗ настаивают на том, что наряду с мерами по борьбе с COVID-19 страны обязаны вакцинировать население от таких смертельно опасных инфекций, как корь, пневмония или диарея. Необходимо восстановливать программы иммунизации.

Под угрозой оказалось и обязательство к 2030 году вакцинировать от смертельно опасных болезней каждого ребенка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239810/
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