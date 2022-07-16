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Общество

Работники системы образования пройдут школу подготовки PISA-2025

В Кыргызстане пройдет летняя школа по подготовке к исследованию PISA-2025. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, в ней примут участие представители ведомства, региональных и местных органов управления образования, работники педагогических вузов и колледжей, специалисты в области изучения школьных предметов, а также авторы учебно-методических материалов для учащихся 5-9-х классов по математике, родному языку и естественно-научным предметам, специалисты в области оценки качества образования.

«Спикерами семинаров будут научные сотрудники Института стратегии развития образования Российской академии образования, а также международные эксперты. Научный руководитель летней школы — глава Центра оценки качества образования Института стратегии развития образования Российской академии образования, кандидат педагогических наук Галина Ковалева», — сообщили в ведомстве.

В Минобразования отметили, что летняя школа организована для подготовки групп управленцев и ведущих специалистов в области общего образования для организации и проведения работ в Кыргызстане в связи с предстоящим участием в международном исследовании PISA-2025. Все участники пройдут обучение по шести направлениям функциональной грамотности: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, глобальные компетентности, финансовая грамотность, креативное мышление.

В течение 10 дней в двух потоках будут обучены 180 человек.

Напомним, Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA) — тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года.

Кыргызстан участвовал в PISA-2006 и PISA-2009, но занял последние (57-е и 65-е) места. Дальше страна отказалась участвовать в данной программе.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239784/
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