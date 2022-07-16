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Общество

Скрыла свой возраст. Женщине отказались выдавать документы о рождении детей

31-летняя жительница Сузакского района, выйдя замуж за 25-летнего парня, в справке о регистрации брака указала другой год рождения — 1993-й вместо 1986-го. Когда она захотела взять из роддома медицинскую справку о рождении дочери, ее не выдали из-за несоответствия данных в журнале и паспорте. Об этом рассказали адвокаты правозащитной организации «Справедливость».

По словам юристов, в 2019 году женщина родила сына. В журнале учета приема беременных и рожениц она указала неверные имя и дату рождения. Справку о рождении также не выдали.

«Лишь при рождении третьего ребенка в 2021-м женщина осмелилась и, не опасаясь кривотолков, верно назвала свои имя и дату рождения. На основе предоставленной медицинской справки о рождении девочки получила свидетельство. 14 марта 2022 года уже 36-летняя супруга и 30-летний супруг официально зарегистрировали свой брак. Захотели взять свидетельство о рождении для дочери и сына. Когда они пришли в роддом за медицинской справкой, им отказали, сославшись на несоответствие данных. Они отправились в управление соцзащиты, где у них, по словам женщины, за устранение бюрократических недоразумений попросили 3 тысячи сомов, хотя, как там сказали, «такая услуга стоит 5 тысяч», — пояснили юристы.

Женщина обратилась к правозащитникам. Адвокат Алмаз Ибраимов представлял ее интересы.

Сузакский районный суд 16 июня удовлетворил заявление истицы об установлении факта рождения девочки 2017 года рождения и мальчика 2019 года рождения. «Суд учел экономическое положение семьи и своим решением лишил возможности другим госорганам «отфутболивать» эту семью от одного кабинета в другой», — сказал Алмаз Ибраимов.

Как только вынесенное судебное решение вступит в законную силу, супруги смогут подать документы для получения свидетельства о рождении для пятилетней дочери и трехлетнего сына.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239764/
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