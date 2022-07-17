Как поступить в вуз: пошаговая инструкция от Министерства образования

Министерство образования и науки утвердило график проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения.

Прием абитуриентов в вузы Кыргызстана будет проходить полностью онлайн. В ведомстве рассказали, как желающим продолжить обучение подать документы.

1 Регистрация Регистрация

Заявку на поступление необходимо подать через автоматизированную информационную систему «Абитуриент online» — www.2020.edu.gov.kg.

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Для прохождения регистрации на портале необходимо получить логин и пароль с помощью SMS-сообщения. Для этого необходимо зайти в АИС в раздел «Регистрация», ввести номер сертификата ОРТ (регистрационный номер в уведомлении о месте, дате и времени начала тестирования) и нажать «Проверить». Далее необходимо ввести номер телефона, который указывали при регистрации на ОРТ. Если номер верный, то на него придет SMS-сообщение с логином и паролем для входа в систему. Их надо будет ввести на странице входа.

Если при вводе номера система пишет «Проверьте номер телефона» или вы забыли или потеряли пароль, то надо будет заполнить специальные формы.

Участвовать могут абитуриенты, получившие по основному и предметным тестам выше порогового балла. В этом году они остались на уровне прошлого года — 110 и 60 соответственно.

2 Выбор вуза Выбор вуза

На сайте размещены все учебные заведения Кыргызстана, факультеты и специальности, условия оплаты.

3 Подача заявки

После завершения регистрации в системе абитуриент оказывается в «личном кабинете», где он может выбрать желаемый вуз и подать заявку на поступление. Необходимо будет заполнить страницу с персональными данными. Если есть льготы на поступление — то указать нужную категорию.

После этого необходимо загрузить документы: паспорт, аттестат или диплом о среднем профессиональном образовании, сертификат ОРТ. Если есть льгота — подтверждающий ее документ. Далее предстоит выбрать желаемый вуз (форма выбора открывается во время регистрации).

В каждом туре абитуриент может подать одну заявку для участия в конкурсе на грантовое обучение и одну заявку на контрактное обучение как в одном вузе, так и в разных.

Абитуриенты, имеющие результаты предметных тестов пользуются приоритетным правом на зачисление.

К конкурсу на специальности, требующие дополнительных творческих испытаний, допускаются абитуриенты, которые успешно прошли и ОРТ, и творческие испытания в вузе. Приоритетными являются результаты творческих испытаний.

4 Зачисление Зачисление

После окончания регистрации абитуриент должен в личном кабинете подтвердить свое желание обучаться по выбранной специальности.

5 Срок приемной кампании

Министерство образования и науки утвердило график проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, регистрация абитуриентов для участия в конкурсе пройдет в пять туров:

первый — с 8.00 18 июля до 14.00 20 июля;

второй — с 8.00 25 июля до 14.00 27 июля;

третий — с 8.00 1 августа до 14.00 8 августа;

четвертый — с 8.00 8 августа до 14.00 10 августа;

пятый — с 8.00 15 августа до 14.00 20 августа.

При наличии вакантных мест 22, 23, 24 августа будут размещены списки абитуриентов, дополнительно рекомендованных к зачислению.

6 Кого зачисляют вне конкурса Кого зачисляют вне конкурса

Перечень абитуриентов, которые зачисляются в высшие учебные заведения на грантовые места вне конкурса, определен постановлением кабмина.

Эти абитуриенты, получившие по результатам Общереспубликанского тестирования наиболее высокие баллы по основному тесту, имеют право быть зачисленными вне конкурса в выбранный государственный вуз, которому выделяются грантовые места, на любую специальность или направление. Зачисление осуществляется министерством до начала первого тура.

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Также вне конкурса на грантовое обучение принимаются победители и призеры международных и республиканских олимпиад текущего года на специальности, по которым предмет олимпиады является профилирующим, а также победители и призеры республиканского конкурса «Интеллектуалы XXI века» на специальности и направления технического профиля, с которыми совпадает номинация конкурса, при условии их участия в Общереспубликанском тестировании.

Абитуриенты, имеющие сертификат «Алтын тамга» с учетом результатов ОРТ, выпускники Кыргызского национального военного лицея имени Д.Асанова при условии прохождения медицинского освидетельствования, дополнительных испытаний и получения баллов ОРТ выше пороговых также зачисляются в высшие учебные заведения на грантовые места вне конкурса.

Кроме того, определена категория граждан, имеющих льготы при зачислении в вузы. Это дети с инвалидностью, а также дети погибших в событиях 17–18 марта 2002 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, в апрельских, майских и июньских событиях 2010 года, и кайрылманы.

Преимущественные права на зачисление имеют мастера спорта, граждане, прошедшие военную службу, а также обладатели сертификата «Кыргызтест».

7 В какой вуз можно поступить без ОРТ

Результаты ОРТ необязательны при зачислении в вузы культуры и искусства и на специальности физической культуры и спорта. Их список есть на сайте информационной системы.

8 Остались вопросы?

Все вопросы можно уточнить по короткому номеру 110 и на сайте «Абитуриент online» в разделе «Вопросы-Ответы».