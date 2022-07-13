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Общество

В Кыргызском музее изобразительных искусств проходит выставка «Цветотерапия»

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проходит выставка «Цветотерапия».

Представлены 20 живописных полотен, 11 графических работ, 5 скульптур и 15 предметов декоративно-прикладного искусства из фондов КНМИИ.

Человек видит мир в красках, цвет присутствует везде. У каждого есть свой любимый цвет. Но мы редко задумываемся над тем, какое значение в нашей жизни он имеет.

Фондовая выставка организована для повышения эстетического, психологического и морального настроения ценителей прекрасного в это неспокойное время.

«Большинство выставленных произведений необыкновенно лиричны, изящны, красивы по цвету и давно не были в музейных экспозициях или впервые представлены зрителю», — отметили в музее.

Работы объединяет растительный декор, украшающий эти предметы и подходящий тематике выставки.

Выставка продлится до 10 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239568/
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