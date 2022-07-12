До 71 процента студентов в Бишкеке регулярно употребляют фастфуд. Чем это грозит

В мае-июне среди студентов бишкекских вузов прошло масштабное исследование пищевых привычек. В социологическом опросе приняли участие 500 студентов в возрасте от 18 до 25 лет из КГМА, КРСУ, КТУ и КГУСТА. Его итоги представила автор исследования Альфия Самигуллина.

В документе отмечается, что употребление фастфуда среди студентов бишкекских вузов — это значительная проблема.

Большая часть опрошенных студентов — 71 процент — регулярно употребляют фастфуд.

Авторы исследования подчеркивают, что эта группа учащихся перманентно находятся в зоне риска пищевых отравлений, желудочно-кишечных заболеваний и возникновения системных заболеваний.

Больше половины респондентов — 56 процентов — едят фастфуд потому, что считают его вкусным и модным, а 43 процента ответили, что так экономят время. Лишь 14 процентов опрошенных назвали веской причиной стоимость.

Шесть процентов употребляющих фастфуд признали, что имеют зависимость от него и употребление такой еды вошло в привычку.

В исследовании также говорится, что 43 процента молодежи регулярно употребляет напитки с избыточным содержанием сахара и кофеина, что влечет риски возникновения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. При этом 66 процентов из них покупают такие напитки регулярно — один и более раз в день.

Около 10 процентов всех опрошенных студентов регулярно употребляют алкогольные напитки. Часть респондентов — 33 процента — находится в зоне риска сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, а также рака из-за регулярного курения. Такое состояние дел подтверждают результаты предыдущих опросов по алкоголю и курению.

При том, что большая часть опрошенных — 84 процента — отметили, что ведет активный образ жизни, только 25 процентов занимаются спортом. При этом регулярно (ежедневно или через день) занимаются спортом только около 6 процентов.

Исследование также показало, что лишь небольшая часть респондентов (19 процентов) проходят регулярные медицинские обследования. Более половины учащихся вузов ответили отрицательно на вопрос: «Знаете ли вы нынешнее состояние своего здоровья?»

Больше половины опрошенных студентов (66 процентов) не хотят менять свое привычное поведение и отказываться от вредных продуктов в пользу менее вредных.

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«Полноценное питание является важным фактором при формировании здоровья молодежи. Результаты опроса показывают, что студенческая молодежь недооценивает все факторы риска, связанные с неправильным питанием, употреблением алкоголя, курением и малоподвижным образом жизни. Для того чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, причинами которых являются вышеперечисленные факторы, необходимо позаботиться об этом уже сегодня. В свете таких проблем в студенческой среде необходимо вести информационную работу по пропаганде здорового питания и в целом здорового образа жизни. А в случаях зависимости человека от курения, алкоголя, соли, сахара и калорийной пищи предлагать эффективные инструменты концепции снижения вреда», — заметила Альфия Самигуллина.