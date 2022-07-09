Минюст предлагает признать утратившим силу закон об общих принципах помилования

Министерство юстиции предлагает признать утратившим силу Закон «Об общих принципах помилования» как противоречащий Конституции и рассмотреть новый документ.

По данным ведомства, инициируемый проект закона устраняет коллизии. Последняя редакция Основного закона значительно расширила права и свободы человека и гражданина, в том числе и в вопросах помилования.

Больше не подлежит никакому ограничению установленное Конституцией право каждого лишенного свободы просить о помиловании или смягчении наказания.

При этом вступивший в силу с 2021 года Уголовный кодекс содержит норму, ограничивающую право осужденного просить о помиловании. Иначе говоря, этот акт доброй воли может быть применен к осужденным, кроме случаев, когда судом назначен пробационный надзор. То есть получившие наказание, не связанное с лишением свободы, например, штраф, отсрочка отбывания наказания, ограничены в праве просить помилование.

Женщины, осужденные с отсрочкой отбывания наказания после достижения детьми определенного возраста, не могут просить о помиловании либо о замене или снижении срока отсрочки. До достижения ребенком 14 лет женщина находится под контролем органов пробации и многие ее права ограничены, и находиться на пробационном контроле чаще всего приходится гораздо больше времени, чем назначенное судом наказание.

Действующий закон ограничивает конституционные полномочия президента по применению акта помилования.

Уголовный кодекс также предусматривает, что осужденный к лишению свободы на определенный срок имеет право на повторную подачу ходатайства о помиловании по истечении половины назначенного судом срока наказания. Это противоречит Основному закону, где говорится, что не подлежит никакому ограничению право каждого лишенного свободы просить о помиловании или смягчении наказания.

Новый законопроект, предлагаемый Минюстом, предусматривает изменение этой статьи. Но на практике она может быть применена не всегда. Поскольку осужденному срок может быть сокращен по амнистии либо по другим основаниям. В некоторых случаях осужденный первично может обратиться с ходатайством о помиловании, уже отбыв половину срока наказания. Получается, что при повторной подаче ходатайства лимиты не учтены.

Тем самым нарушаются права осужденного. Это идет вразрез с требованиями статьи 20 Закона «Об общих принципах помилования», где указано, что в случае отклонения ходатайства о помиловании повторное прошение при отсутствии новых, заслуживающих внимания обстоятельств, может быть внесено по истечении одного года. Осужденного к пожизненному лишению свободы — по истечении десяти лет.

Исходя из того, что Конституция не обуславливает принятие закона о помиловании и право помилования принадлежит исключительно главе государства, то правовое регулирование этих вопросов помилования должно осуществляться не законом, а актом доброй воли президента.

Поэтому Минюст предлагает признать утратившим силу Закон «Об общих принципах помилования».