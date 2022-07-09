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Общество

К 80-летию Виктора Сырнева в Бишкеке проходит выставка его работ

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась персональная выставка Виктора Сырнева.

В 2022 году художнику исполнилось бы 80 лет. К этой дате приурочена экспозиция. Представлено более ста работ, созданных в разные периоды его творчества, из фонда музея.

На выставке можно увидеть не только броши, кольца, колье и серьги, но и арт-объекты. Например, известное «Дерево желаний», сделанное Виктором Сырневым в конце 1980-х — начале 1990-х.

Виктор Сырнев родился в 1942 году в Екатеринбурге. Окончил профессионально-техническое училище в столице Урала. Работал в фирме «Русские самоцветы». В 1966-м переехал в Бишкек по приглашению Спорткомитета Киргизской ССР выступать за сборную по тяжелой атлетике.

С 1970 года занялся творческой деятельностью, с 1974-го — член Союза художников СССР. Участник более 170 выставок по всему миру.

Виктор Сырнев создал нагрудные президентские знаки для Розы Отунбаевой, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.

Умер в сентябре 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239350/
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