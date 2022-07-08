Нацбанк обсудил с коммерческими банками валютный рынок и переводы

В Национальном банке состоялась встреча с представителями коммерческих банков страны. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

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Обсуждались текущая ситуация на внутреннем валютном рынке, вопросы денежных переводов, изменение тарифов по отдельным операциям коммерческих банков и иные актуальные вопросы для потребителей финансовых услуг. Участники обменялись мнениями о рисках в связи со складывающейся геополитической обстановкой в мире и их влиянии на отечественный финансовый рынок.

«Несмотря на существующие сложности, отмечена необходимость обеспечения бесперебойного обслуживания и надлежащего предоставления банковских услуг населению», — говорится в сообщении.

Отметим, что кыргызстанцы уже несколько месяцев жалуются на проблемы с получением денежных переводов и невозможность купить наличные доллары. На этой неделе ряд комбанков установил дополнительную комиссию за обналичивание средств с карт в долларах.