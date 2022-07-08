Покушение на экс-премьер-министра Японии. Синдзо Абе скончался

Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абе скончался в больнице. Об этом сообщают СМИ.

Синдзо Абе был ранен во время выступления на митинге в городе Наре и доставлен в больницу вертолетом «без признаков жизни».

Ранее бывший губернатор Токио Ёити Масудзоэ заявил, что у Абе произошла остановка сердца. ВВС пишет, что в Японии «часто используют этот термин, когда смерть официально не подтверждена».

Подозреваемый в совершении покушения задержан. NHK пишет, что подозреваемый — 41-летний житель Нары по имени Тецуя Ямагами (другие источники пишут, что ему 42 года). По данным источников NHK, он использовал при нападении «самодельное» огнестрельное оружие.

Синдзо Абе выступал с речью в поддержку своей Либерально-демократической партии — 10 июля в Японии пройдут выборы в верхнюю палату парламента. Вскоре после начала выступления у него за спиной, по словам очевидцев, раздались два выстрела. Политик упал, держась за грудь.