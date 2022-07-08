02:23
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Общество

Покушение на экс-премьер-министра Японии. Синдзо Абе скончался

Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абе скончался в больнице. Об этом сообщают СМИ.

Синдзо Абе был ранен во время выступления на митинге в городе Наре и доставлен в больницу вертолетом «без признаков жизни».

Ранее бывший губернатор Токио Ёити Масудзоэ заявил, что у Абе произошла остановка сердца. ВВС пишет, что в Японии «часто используют этот термин, когда смерть официально не подтверждена».

Подозреваемый в совершении покушения задержан. NHK пишет, что подозреваемый — 41-летний житель Нары по имени Тецуя Ямагами (другие источники пишут, что ему 42 года). По данным источников NHK, он использовал при нападении «самодельное» огнестрельное оружие.

Синдзо Абе выступал с речью в поддержку своей Либерально-демократической партии — 10 июля в Японии пройдут выборы в верхнюю палату парламента. Вскоре после начала выступления у него за спиной, по словам очевидцев, раздались два выстрела. Политик упал, держась за грудь.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239315/
просмотров: 4784
Версия для печати
Материалы по теме
Перестрелка в Бишкеке. Задержаны подозреваемые в покушении на убийство
Гибкость и планирование. Хироши Анраку об отличии Кыргызстана и Японии
Землетрясения в Японии. Число жертв достигло 161 человека
Землетрясения в Японии. Число погибших достигло 62 человек
Кыргызстанцев среди пострадавших в результате землетрясений в Японии нет
Генсек кабмина Японии подал в отставку из-за финансового скандала
В Токио прошли переговоры главы Кыргызстана и премьера Японии. О чем говорили
Садыр Жапаров позвал японских туроператоров в Кыргызстан
JICA предложили вложиться в крупные инфраструктурные проекты в Кыргызстане
Интерес японских компаний к Кыргызстану растет
Популярные новости
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Массовое увольнение врачей. В&nbsp;Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта Массовое увольнение врачей. В Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Где будет канатка, какие улицы пробьют с&nbsp;севера на&nbsp;юг. Что происходит в&nbsp;Бишкеке Где будет канатка, какие улицы пробьют с севера на юг. Что происходит в Бишкеке
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
12 февраля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 февраля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 февраля: местами снег
19:00
Афиша Бишкека на неделю: концерты ко Дню всех влюбленных, выставки и спектакли
16:00
Чудаки парковки. А в жилмассиве «Ак-Ордо» на тротуаре оставили КамАЗ
15:00
Местность Боз-Бармак и весна в Норусе. Фото читателей 24.kg
14:06
Жапаров посетил в Турции пострадавших при крушении вертолета и аварии на ТЭЦ