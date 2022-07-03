Летний сезонный авиарейс по маршруту Ош — Тамчи — Ош открылся. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Международный аэропорт «Манас».

По ее данным, авиакомпания «Тез Джет» будет выполнять рейс шесть раз в неделю (по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям).

Маршрут востребован — все билеты на ближайшие дни проданы. Следующий рейс для желающих улететь из Оша на Иссык-Куль на сайте авиакомпании доступен на 19 июля.

По указанному маршруту перелеты будут осуществляться до сентября.