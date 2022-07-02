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Общество

Равшан Джеенбеков вышел с допроса и рассказал, о чем его спрашивали в милиции

Политик Равшан Джеенбеков вышел с допроса и рассказал, о чем его спрашивали сотрудники УВД Ленинского района столицы.

По его словам, вопросы задавали о внешнем долге. «Сказал, что я написал правду, стою на своем, никакой неверной информации и лжи там нет. Следователи допросили меня и сказали, что я могу идти домой», — рассказал Равшан Джеенбеков.

Ранее на своей странице в соцсетях он разместил публикацию, где он указал, что «наша власть намерена увеличить внешний долг на $1,3 миллиарда», и привел суммы кредитов, которые, по его данным, получил кабмин.

Накануне вечером его забрали из дома сотрудники милиции и доставили в отделение. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238852/
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