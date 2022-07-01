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Общество

В Кыргызстане учредили новую медаль. Кто первый ее получил

Министерство труда, социального обеспечения и миграции учредило медаль имени выдающегося государственного и общественного деятеля Батыш Салиевой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, медаль учреждена к 100-летию Батыш Салиевой, которая 25 лет была министром социального обеспечения Киргизской ССР.

«По сути, она вместе с Исхаком Раззаковым создавала кыргызскую государственность, сформировав ту систему социальной защиты, которую мы сегодня имеем. Поэтому медаль в ее честь станет высшей ведомственной наградой Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Это первая и единственная медаль в сфере социального обеспечения. Получать ее смогут не более пяти человек в год», — сказал министр труда, соцобеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев.

Первую ведомственную медаль вручили дочери Батыш Салиевой. Также были награждены ветеран физической культуры и спорта, вице-президент Федерации бокса Каракола Качкын Ашимканов и ведущий специалист управления труда, социального обеспечения и миграции Каракола Виктория Федотова.

В ведомстве отметили, что медалью будут награждаться как кыргызстанцы, так и иностранные граждане за добросовестный труд в социальной сфере, внесшие значительный вклад в реализацию государственной политики в области социального обеспечения, гендерного равенства, международного сотрудничества в решении социальных вопросов, за ведение благотворительной деятельности, меценатство, за проявленный гуманизм, за выдающийся вклад в дело возрождения высоких идеалов духовности и милосердия, за самоотверженный поступок, мужество и отвагу и другое.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238841/
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