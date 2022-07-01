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Общество

Из-за публикации в соцсетях. Адилет Али Мыктыбек рассказал, за что его задержали

Задержанный по факту призыва к массовым беспорядкам активист Али Мыктыбек (Адилет Балтабай) написал письмо из ИВС. Обращение на своей странице Facebook опубликовал экс-депутат Равшан Джеенбеков.

«Уважаемый народ, обращаюсь к вам с убежденностью в своей невинности. Государственная машина, неисправность которой я иногда критиковал, абсурдно и необоснованно обвиняет меня в призыве к массовым беспорядкам. Это не делает чести для действующей власти», — написал активист.

Адилет Али Мыктыбек уточнил, что поводом для его задержания стал текст публикации в соцсетях.

Адилет Али Мыктыбек выступал против легализации казино и проводил митинги. Активиста 30 июня доставили в РОВД Первомайского района из дома. Вчера его арестовали на 48 часов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238837/
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