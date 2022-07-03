Неделя-24. Возвращение казино и кто займется модернизацией аэропортов

Президент Садыр Жапаров подписал закон об игорной деятельности, принятый Жогорку Кенешем 22 июня 2022 года. Теперь в республике вновь после многолетнего запрета можно открывать казино. Законом установлено, что клиентами игорных заведений не могут быть граждане Кыргызстана, иностранцы, не достигшие 21-летнего возраста, и недееспособные иностранные граждане.

Одновременно с этим в республике активисты продолжают выступать против открытия казино. Очередной митинг прошел у Дома правительства. Его участники требовали от президента наложить вето на законопроект об игорной деятельности.

Переход на безналичную оплату в транспорте Бишкека отсрочили. Точная дата пока не сообщается. По официальным данным, многие горожане не успели приобрести карты «Тулпар» до планируемого старта безналичной оплаты за проезд — 1 июля.

С 1 августа повысят заработную плату всех государственных служащих. Об этом сообщил на заседании Жогорку Кенеша президент. По его словам, с решением проблем вокруг компании «Кумтор» и других вопросов, касающихся доходной части бюджета, удалось поднять зарплаты учителям, медикам и работникам культуры.

29 июня 2022 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. Максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 38,3 градуса.

Первомайский районный суд Бишкека прекратил уголовное дело в отношении политолога Марата Казакпаева по статье «Государственная измена» УК КР в связи с его смертью. Решение приняли по согласованию с родственниками. О периоде преступления и на какую страну работал политолог, неизвестно. Дело до сих пор засекречено. Марат Казакпаев скончался вследствие инсульта 10 июня в СИЗО ГКНБ.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Налоговые проблемы. Когда государство не слышит бизнес

Фото из интернета. Громко заявленная реформа налоговой системы начала давать сбои практически сразу после ее начала

В Кыргызстане новый Налоговый кодекс действует чуть меньше полугода. А претензий к нему едва ли не больше, чем к предыдущему варианту. Бизнес сразу говорил, что документ сырой и нуждается в дополнительной проработке. Но предпринимателей никто не услышал. Теперь возникли проблемы, жалобы и требования пересмотреть отдельные нормы. Подробнее — «Новый Налоговый кодекс. Кроили, кроили, да не перекроили».

Критикуйте, это депутатам помогает

Парламент седьмого созыва завершил первую рабочую сессию. Как и их предшественников, общественность зачастую подвергает критике работу депутатов, которая оставляет желать лучшего. Одномандатник Эльмурза Сатыбалдиев не согласен, что коллеги работают плохо и объяснил 24.kg почему.

Как придушить независимые СМИ

Фото из интернета. В Кыргызстане не оставляют попыток ограничить свободу слова

В парламент поступил отредактированный проект закона «О противодействии экстремизму», который инициирует МВД. Эксперты потребовали отозвать скандальный проект и доработать. В МВД согласились учесть замечания. Однако и в обновленной редакции обнаружились опасные для журналистов нормы. Подробнее — «Чтобы не критиковали. Закон о противодействии экстремизму направлен против СМИ».

Кому хотят отдать модернизацию аэропортов «Манас» и «Ош»

Председатель кабинета министров на заседании парламента заявил, что два аэропорта Кыргызстана реконструирует турецкая компания. Акылбек Жапаров отметил, что проект реализуется при государственно-частном партнерстве. Правда, конкурс еще не объявляли. Проект касается международного аэропорта «Манас» и аэропорта «Ош». Редакция 24.kg изучила данные из открытых источников, чтобы понять, кому хотят отдать в аренду два самых крупных аэропорта страны.

Как на Сухэ-Батора о безопасности пешеходов забыли

Городские власти торжественно открыли участок улицы Сухэ-Батора от улицы Каралаева до 7 Апреля. Журналист 24.kg решила прогуляться по новенькой дороге и оценить ее. Как бы ни хотелось, но не найти недоработки не получилось.

Именной зуд чиновников и депутатов

У чиновников Кыргызстана есть любимое занятие — придумывать новые имена улицам, городам, селам, проспектам, площадям. Эту тему обсуждают годами. На днях и депутат БГК Таалайбек Усубалиев предложил переименовать четыре столичных района. По его словам, существующие названия морально устарели и нужно акцентировать внимание на национальной идеологии. О ситуации в материале «О переименовании улиц и сел: возьмите в руки калькулятор».

Как кыргызстанка строит карьеру в Гааге

Фото из архива Бегимай Сатаевой

Бегимай Сатаевой 27 лет. В 2016 году она переехала в Нидерланды. О трудностях миграции, жизни вдали от Родины и почему отъезд за границу не гарантирует «успешный успех» девушка рассказала в интервью 24.kg.

Как сделать за счет мэрии Бишкека уютный двор и комфортный дом

Решили отремонтировать подъезд или установить детскую площадку во дворе, но денег не хватает? Не спешите расстраиваться и уговаривать соседей раскошелиться еще немного. Можно попробовать получить грант от мэрии Бишкека. Как это сделать, 24.kg рассказали чиновники муниципалитета.

Поливная вода: как получить урожай и решить проблемы фермеров

Фото 24.kg. Абдували Кадырбеков

В этом году фермерам Кыргызстана повезло — дождливые весна и начало лета уберегли от засухи. Впервые всерьез подошли к подготовке поливного сезона и в Министерстве сельского хозяйства. Несмотря на это, жалобы на нехватку воды есть. Начальник отдела поддержки и развития ассоциаций водопользователей службы водных ресурсов Минсельхоза Абдували Кадырбеков рассказал 24.kg, какую роль в системе полива сегодня играет государство, а какую частники, сколько стоит вода, кто и как за нее платит.

Очередное ЧП в армии напомнило — дедовщина никуда не делась

Об очередном факте дедовщины в армии стало известно в начале июня. Солдат войсковой части МЧС Бекзат Эсенбеков попал в больницу с разрывом мочевого пузыря. Выяснилось, что его жестоко избили. Командиры пытались скрыть ЧП. По факту возбудили уголовное дело. Военная прокуратура в ходе расследования задержала подозреваемого — прапорщика войсковой части. О том, почему количество ЧП в армии не сокращается и как их предотвратить, попыталось выяснить 24.kg.

О новых школьных предметах и последнем месте в рейтинге

Фото 24.kg. Качество школьного образования в Кыргызстане оставляет желать лучшего

Предложений, как изменить систему образования, чтобы наши ученики стали умными и успешными, звучит немало. Одна из идей — сократить нагрузку на детей. Однако пока вместо обещанного сокращения часов в новом учебном году для некоторых их станет, наоборот, больше. 24.kg вспомнило последние предложения народных избранников.

Какие вузы выбирают студенты с лучшими результатами ОРТ

Начало приемной кампании в вузы не за горами. Министерство образования и науки пока не назвало точной даты. Предварительно, она может стартовать 18 июля. У выпускников еще есть время определиться с выбором вуза. Редакция 24.kg изучила, какие высшие учебные заведения выбрали в прошлом году выпускники школ, набравшие высокие баллы на Общереспубликанском тестировании.

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Владислава Ногая. Перевал Долон, Нарын, май 2022 года

На дворе воскресенье, поэтому выбираемся из душного Бишкека и вместе с нашими авторами отправляемся в очередное виртуальное путешествие по нашему прекрасному Кыргызстану. Подробнее — «Мгновения жизни. Семеновское ущелье и перевал Долон».

Убийственный дурман

Ежегодно 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В Кыргызстане к этой дате запустили информационную кампанию «Спасите жизни. Делитесь фактами о наркотиках». Республиканский центр психиатрии и наркологии проводит в течение месяца анонимные дни открытых дверей для лиц, нуждающихся в консультации у квалифицированного нарколога. В РЦПН рассказали 24.kg об основных мифах и фактах о наркотиках.