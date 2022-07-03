Неделя-24. Возвращение казино и кто займется модернизацией аэропортов

Президент Садыр Жапаров подписал закон об игорной деятельности, принятый Жогорку Кенешем 22 июня 2022 года. Теперь в республике вновь после многолетнего запрета можно открывать казино. Законом установлено, что клиентами игорных заведений не могут быть граждане Кыргызстана, иностранцы, не достигшие 21-летнего возраста, и недееспособные иностранные граждане.
Одновременно с этим в республике активисты продолжают выступать против открытия казино. Очередной митинг прошел у Дома правительства. Его участники требовали от президента наложить вето на законопроект об игорной деятельности.
Переход на безналичную оплату в транспорте Бишкека отсрочили. Точная дата пока не сообщается. По официальным данным, многие горожане не успели приобрести карты «Тулпар» до планируемого старта безналичной оплаты за проезд — 1 июля.
С 1 августа повысят заработную плату всех государственных служащих. Об этом сообщил на заседании Жогорку Кенеша президент. По его словам, с решением проблем вокруг компании «Кумтор» и других вопросов, касающихся доходной части бюджета, удалось поднять зарплаты учителям, медикам и работникам культуры.
29 июня 2022 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. Максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 38,3 градуса.
Первомайский районный суд Бишкека прекратил уголовное дело в отношении политолога Марата Казакпаева по статье «Государственная измена» УК КР в связи с его смертью. Решение приняли по согласованию с родственниками. О периоде преступления и на какую страну работал политолог, неизвестно. Дело до сих пор засекречено. Марат Казакпаев скончался вследствие инсульта 10 июня в СИЗО ГКНБ.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Налоговые проблемы. Когда государство не слышит бизнес
В Кыргызстане новый Налоговый кодекс действует чуть меньше полугода. А претензий к нему едва ли не больше, чем к предыдущему варианту. Бизнес сразу говорил, что документ сырой и нуждается в дополнительной проработке. Но предпринимателей никто не услышал. Теперь возникли проблемы, жалобы и требования пересмотреть отдельные нормы. Подробнее — «Новый Налоговый кодекс. Кроили, кроили, да не перекроили».
Критикуйте, это депутатам помогает
Парламент седьмого созыва завершил первую рабочую сессию. Как и их предшественников, общественность зачастую подвергает критике работу депутатов, которая оставляет желать лучшего. Одномандатник Эльмурза Сатыбалдиев не согласен, что коллеги работают плохо и объяснил 24.kg почему.
Как придушить независимые СМИ
В парламент поступил отредактированный проект закона «О противодействии экстремизму», который инициирует МВД. Эксперты потребовали отозвать скандальный проект и доработать. В МВД согласились учесть замечания. Однако и в обновленной редакции обнаружились опасные для журналистов нормы. Подробнее — «Чтобы не критиковали. Закон о противодействии экстремизму направлен против СМИ».
Кому хотят отдать модернизацию аэропортов «Манас» и «Ош»
Председатель кабинета министров на заседании парламента заявил, что два аэропорта Кыргызстана реконструирует турецкая компания. Акылбек Жапаров отметил, что проект реализуется при государственно-частном партнерстве. Правда, конкурс еще не объявляли. Проект касается международного аэропорта «Манас» и аэропорта «Ош». Редакция 24.kg изучила данные из открытых источников, чтобы понять, кому хотят отдать в аренду два самых крупных аэропорта страны.
Как на Сухэ-Батора о безопасности пешеходов забыли
Городские власти торжественно открыли участок улицы Сухэ-Батора от улицы Каралаева до 7 Апреля. Журналист 24.kg решила прогуляться по новенькой дороге и оценить ее. Как бы ни хотелось, но не найти недоработки не получилось.
Именной зуд чиновников и депутатов
У чиновников Кыргызстана есть любимое занятие — придумывать новые имена улицам, городам, селам, проспектам, площадям. Эту тему обсуждают годами. На днях и депутат БГК Таалайбек Усубалиев предложил переименовать четыре столичных района. По его словам, существующие названия морально устарели и нужно акцентировать внимание на национальной идеологии. О ситуации в материале «О переименовании улиц и сел: возьмите в руки калькулятор».
Как кыргызстанка строит карьеру в Гааге
Бегимай Сатаевой 27 лет. В 2016 году она переехала в Нидерланды. О трудностях миграции, жизни вдали от Родины и почему отъезд за границу не гарантирует «успешный успех» девушка рассказала в интервью 24.kg.
Как сделать за счет мэрии Бишкека уютный двор и комфортный дом
Решили отремонтировать подъезд или установить детскую площадку во дворе, но денег не хватает? Не спешите расстраиваться и уговаривать соседей раскошелиться еще немного. Можно попробовать получить грант от мэрии Бишкека. Как это сделать, 24.kg рассказали чиновники муниципалитета.
Поливная вода: как получить урожай и решить проблемы фермеров
В этом году фермерам Кыргызстана повезло — дождливые весна и начало лета уберегли от засухи. Впервые всерьез подошли к подготовке поливного сезона и в Министерстве сельского хозяйства. Несмотря на это, жалобы на нехватку воды есть. Начальник отдела поддержки и развития ассоциаций водопользователей службы водных ресурсов Минсельхоза Абдували Кадырбеков рассказал 24.kg, какую роль в системе полива сегодня играет государство, а какую частники, сколько стоит вода, кто и как за нее платит.
Очередное ЧП в армии напомнило — дедовщина никуда не делась
Об очередном факте дедовщины в армии стало известно в начале июня. Солдат войсковой части МЧС Бекзат Эсенбеков попал в больницу с разрывом мочевого пузыря. Выяснилось, что его жестоко избили. Командиры пытались скрыть ЧП. По факту возбудили уголовное дело. Военная прокуратура в ходе расследования задержала подозреваемого — прапорщика войсковой части. О том, почему количество ЧП в армии не сокращается и как их предотвратить, попыталось выяснить 24.kg.
О новых школьных предметах и последнем месте в рейтинге
Предложений, как изменить систему образования, чтобы наши ученики стали умными и успешными, звучит немало. Одна из идей — сократить нагрузку на детей. Однако пока вместо обещанного сокращения часов в новом учебном году для некоторых их станет, наоборот, больше. 24.kg вспомнило последние предложения народных избранников.
Какие вузы выбирают студенты с лучшими результатами ОРТ
Начало приемной кампании в вузы не за горами. Министерство образования и науки пока не назвало точной даты. Предварительно, она может стартовать 18 июля. У выпускников еще есть время определиться с выбором вуза. Редакция 24.kg изучила, какие высшие учебные заведения выбрали в прошлом году выпускники школ, набравшие высокие баллы на Общереспубликанском тестировании.
Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
На дворе воскресенье, поэтому выбираемся из душного Бишкека и вместе с нашими авторами отправляемся в очередное виртуальное путешествие по нашему прекрасному Кыргызстану. Подробнее — «Мгновения жизни. Семеновское ущелье и перевал Долон».
Убийственный дурман
Ежегодно 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В Кыргызстане к этой дате запустили информационную кампанию «Спасите жизни. Делитесь фактами о наркотиках». Республиканский центр психиатрии и наркологии проводит в течение месяца анонимные дни открытых дверей для лиц, нуждающихся в консультации у квалифицированного нарколога. В РЦПН рассказали 24.kg об основных мифах и фактах о наркотиках.