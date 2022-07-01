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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

На улице Шукурова в Бишкеке начали насильно сносить заборы

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии Бишкека начала в принудительном порядке сносить заборы на улице Шукурова. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Отмечается, что строения вышли на муниципальную территорию.

По данным мэрии, ранее горожане добровольно убрали 13 заборов. «Однако не все жители подчинились предупреждениям муниципалитета. Их заборы будут все до единого демонтированы инспекцией. Уже убраны два забора и одно металлическое ограждение», — сообщили в мэрии.

Всего под реконструкцию подпадает 71 забор.

В муниципалитете добавили, что еще два года назад проводили разъяснительные работы с владельцами домов, которые установили заборы на муниципальную территорию.

Отметим, что накануне на улице прошел комиссионный выезд председателя БГК Куванычбека Конгантиева. В нем приняли участие жители, а также руководители районных и городских служб.

«Куванычбек Конгантиев выслушал доводы жителей, обсудил их вопросы со службами. Он предложил создать рабочую в группу из жителей и ответственных служб для проведения дальнейшей работы с целью выработки путей решения. В настоящее время идет сбор информации и ее обработка», — отметили в БГК.

В свою очередь жители улицы Шукурова сообщили 24.kg, что, по их мнению, мэрия отклонилась от первоначального проекта. Они также отметили, что если муниципалитет сделает тротуары уже, то сносить большую часть заборов не придется. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238813/
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