Что логично построить на месте сгоревшего здания Генпрокуратуры? Опрос

Мэрия Бишкека показала эскизы зданий, которые предлагается построить на месте сгоревшей Генпрокуратуры.

Как отмечается, там могут возвести семиэтажный объект из новых современных высококачественных материалов. Эскизы подготовили в Германии. В мэрии заверили, что новое здание будет отличаться от существующих в столице.

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Однако что именно будет построено – дом, торговый или бизнес-центр, а возможно и соцобъект, чиновники не сообщают.

Ранее предлагалось на этом месте разбить сквер. Бывший и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев также предлагал построить на участке новое здание для депутатов Бишкекского горкенеша.

Напомним, что мэрия Бишкека объявила тендер на снос здания Генпрокуратуры на улице Киевской. Его сожгли 7 апреля 2010 года во время массовых беспорядков.

24.kg решило поинтересоваться у читателей: а что, по вашему мнению, следовало бы построить на месте сгоревшего объекта?