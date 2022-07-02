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Общество

Пакистан расширит сотрудничество с Кыргызстаном в сфере энергетики

Пакистан заинтересован в расширении сотрудничества с Кыргызской Республикой в сферах энергетики и импорта-экспорта полезных ископаемых. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, перспективы торгово-инвестиционного взаимодействия двух стран обсудили посол Кыргызстана в Пакистане Уланбек Тотуяев и министр финансов Пакистана Мифтах Исмаил. Стороны договорились о дальнейшей работе в деле развития экономических связей между Кыргызстаном и Пакистаном в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, энергетической, текстильной и фармацевтической отраслях.

Уланбек Тотуяев предложил пакистанской стороне рассмотреть возможность создания Кыргызско-Пакистанского инвестиционного фонда, что позволит расширить двустороннее взаимодействие путем более эффективного финансирования различного рода проектов и инициатив.

В свою очередь Мифтах Исмаил сообщил о готовности рассмотреть вышеуказанное предложение кыргызской стороны. Он также информировал о заинтересованности Пакистана в расширении сотрудничества в сферах энергетики и импорта-экспорта полезных ископаемых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238804/
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