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Общество

В избирательное законодательство Кыргызстана будут внесены изменения

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов образовали межведомственную рабочую группу, которая займется совершенствованием выборного законодательства. Об этом сообщили в ЦИК.

Одобрен состав рабочей группы, в нее вошли депутаты Жогорку Кенеша, члены ЦИК, судьи, представители Генеральной прокуратуры, МВД, Министерства юстиции, МИД, гражданского общества и эксперты.

«Принимая во внимание, что следующий избирательный цикл начнется в 2025 году с массовых местных выборов, в 2026-м — с очередных парламентских, в 2027-м — президентских, очень важно принять меры по совершенствованию законодательства в межвыборный период», — отметили в Центризбиркоме.

По данным ЦИК, рабочая группа проведет анализ действующего законодательства и выработает рекомендации по его совершенствованию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238795/
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