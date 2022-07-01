Что появится на месте сгоревшей Генпрокуратуры. В мэрии показали эскизы

Семиэтажное здание может появиться на месте сгоревшей Генпрокуратуры. В мэрии Бишкека представили эскизы зданий.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, эскизы подготовили в Германии. Отмечается, что здание будет семиэтажным, из новых современных высококачественных материалов.

В мэрии заверили, что новое здание будет отличаться от существующих в столице.

Напомним, что мэрия Бишкека объявила тендер на снос здания Генпрокуратуры по улице Киевской. Его сожгли 7 апреля 2010 года во время массовых беспорядков.