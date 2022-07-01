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Общество

Что появится на месте сгоревшей Генпрокуратуры. В мэрии показали эскизы

Семиэтажное здание может появиться на месте сгоревшей Генпрокуратуры. В мэрии Бишкека представили эскизы зданий. 

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, эскизы подготовили в Германии. Отмечается, что здание будет семиэтажным, из новых современных высококачественных материалов.

В мэрии заверили, что новое здание будет отличаться от существующих в столице.

Напомним, что мэрия Бишкека объявила тендер на снос здания Генпрокуратуры по улице Киевской.  Его сожгли 7 апреля 2010 года во время массовых беспорядков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238794/
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