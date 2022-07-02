В Бишкеке 2 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 15 часов 17 минут.

У кого намечается той

Сеидбек Атамбаев

Родился 2 июля 1976 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Уланбек Усеков

Родился 2 июля 1978 года. Заместитель начальника канцелярии — заведующий отделом делопроизводства, регламента и организации заседаний администрации президента КР.

Эрназар Акматалиев

Родился 2 июля 1998 года. Борец вольного стиля. Серебряный призер чемпионата мира 2021 года, участник Олимпиады в Пекине.

Памятные даты

Международный день спортивного журналиста

Отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля с 1995-го по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

В этот день 1924 года в Париже образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

Всемирный день НЛО (День уфолога)

Фото иллюстрация 24.kg

Праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичной русской НЛО (неопознанный летающий объект).

Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэллом (Roswell) американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами.

Научное сообщество пока не признало уфологию наукой.

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на гала-концерт;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева — на мастер-классы для детей и взрослых.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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