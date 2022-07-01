Художники из Кыргызстана участвуют в выставке в Стамбуле

В Центре культуры и искусства «Топхане-и-Амире» в Стамбуле проходит выставка с участием художников из Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в Международном фонде имени Чингиза Айтматова.

По их информации, Кыргызстан представляют Юристанбек Шигаев, Темирбек Мусакеев и Эльдар Айтматов.

Всего свои работы выставили 16 художников из пяти стран.

«Выставка, являющаяся отражением языкового и культурного партнерства Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Турции в искусстве, не только укрепит исторические связи, но и даст возможность народам ближе познакомиться друг с другом», — отметили организаторы в Instagram.

Экспозиция продлится до 3 июля.