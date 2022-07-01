Не расслабляйтесь. МВД Кыргызстана рассказало, как уберечься от краж на пляже

Министерство внутренних дел Кыргызстана рассказало, как не стать жертвой воров на пляже.
По данным пресс-службы, с наступлением летнего туристического сезона, когда много отдыхающих, кражи становятся обычным явлением.
Воровство на пляжах чаще случается из-за элементарного несоблюдения правил — не оставлять вещи без присмотра.
МВД КР напоминает, что нужно делать, чтобы защитить себя от пляжных воров.
- Берите с собой только необходимую сумму денег. Нежелательно брать на пляж ценные предметы (украшения, часы, фотоаппараты, мобильные телефоны).
- Если вы взяли с собой ценные предметы, не оставляйте их без присмотра. Попросите соседа присмотреть за ними.
- Не оставляйте сумку открытой, чтобы ее содержимое не привлекало внимания.
- Положите ценные предметы в сумку с замком и пристегните ее к зафиксированному предмету (например к зонтику, вкопанному в песок). Для этого можно использовать трос для велосипеда.
- Купайтесь посменно, чтобы не оставлять личные вещи без присмотра.
- Не оставляйте на всеобщее обозрение ключи от машины или мобильный телефон. Как минимум спрячьте их под полотенцем.
- Всегда помните о ваших личных вещах, когда плаваете, загораете или занимаетесь спортом на пляже.
- Не злоупотребляйте алкогольными напитками.
Если вы все-таки стали жертвой пляжных воров, следует незамедлительно обратиться в ближайший территориальный отдел органов внутренних дел.
«Безнаказанность стимулирует злоумышленников к совершению новых краж, а от этого могут пострадать и другие отдыхающие», — добавили в МВД.