Не расслабляйтесь. МВД Кыргызстана рассказало, как уберечься от краж на пляже

Министерство внутренних дел Кыргызстана рассказало, как не стать жертвой воров на пляже.

По данным пресс-службы, с наступлением летнего туристического сезона, когда много отдыхающих, кражи становятся обычным явлением.

Воровство на пляжах чаще случается из-за элементарного несоблюдения правил — не оставлять вещи без присмотра.

МВД КР напоминает, что нужно делать, чтобы защитить себя от пляжных воров.

Берите с собой только необходимую сумму денег. Нежелательно брать на пляж ценные предметы (украшения, часы, фотоаппараты, мобильные телефоны).

Если вы взяли с собой ценные предметы, не оставляйте их без присмотра. Попросите соседа присмотреть за ними.

Не оставляйте сумку открытой, чтобы ее содержимое не привлекало внимания.

Положите ценные предметы в сумку с замком и пристегните ее к зафиксированному предмету (например к зонтику, вкопанному в песок). Для этого можно использовать трос для велосипеда.

Купайтесь посменно, чтобы не оставлять личные вещи без присмотра.

Не оставляйте на всеобщее обозрение ключи от машины или мобильный телефон. Как минимум спрячьте их под полотенцем.

Всегда помните о ваших личных вещах, когда плаваете, загораете или занимаетесь спортом на пляже.

Не злоупотребляйте алкогольными напитками.

Если вы все-таки стали жертвой пляжных воров, следует незамедлительно обратиться в ближайший территориальный отдел органов внутренних дел.

«Безнаказанность стимулирует злоумышленников к совершению новых краж, а от этого могут пострадать и другие отдыхающие», — добавили в МВД.