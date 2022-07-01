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Общество

Не расслабляйтесь. МВД Кыргызстана рассказало, как уберечься от краж на пляже

Министерство внутренних дел Кыргызстана рассказало, как не стать жертвой воров на пляже.

По данным пресс-службы, с наступлением летнего туристического сезона, когда много отдыхающих, кражи становятся обычным явлением.

Воровство на пляжах чаще случается из-за элементарного несоблюдения правил — не оставлять вещи без присмотра.

МВД КР напоминает, что нужно делать, чтобы защитить себя от пляжных воров.

  • Берите с собой только необходимую сумму денег. Нежелательно брать на пляж ценные предметы (украшения, часы, фотоаппараты, мобильные телефоны).
  • Если вы взяли с собой ценные предметы, не оставляйте их без присмотра. Попросите соседа присмотреть за ними.
  • Не оставляйте сумку открытой, чтобы ее содержимое не привлекало внимания.
  • Положите ценные предметы в сумку с замком и пристегните ее к зафиксированному предмету (например к зонтику, вкопанному в песок). Для этого можно использовать трос для велосипеда.
  • Купайтесь посменно, чтобы не оставлять личные вещи без присмотра.
  • Не оставляйте на всеобщее обозрение ключи от машины или мобильный телефон. Как минимум спрячьте их под полотенцем.
  • Всегда помните о ваших личных вещах, когда плаваете, загораете или занимаетесь спортом на пляже.
  • Не злоупотребляйте алкогольными напитками.

Если вы все-таки стали жертвой пляжных воров, следует незамедлительно обратиться в ближайший территориальный отдел органов внутренних дел.

«Безнаказанность стимулирует злоумышленников к совершению новых краж, а от этого могут пострадать и другие отдыхающие», — добавили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238755/
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