В Бишкеке во время общественного обсуждения закона о товариществах собственников жилья возник спор по поводу безналичной оплаты взносов. Домкомы выступили против инициативы. Жильцы, напротив, ее поддержали.

«Больше половины участников ТСЖ — пожилые люди. У них сотовых телефонов даже нет. Какой безналичный расчет? О чем вы? Плюс банки берут процент за услуги, а у нас и так недобор взносов», — сказала одна из присутствующих на встрече представителей ТСЖ.

Инициатор поправок депутат Дастан Бекешев с ней не согласился. По его мнению, безналичный расчет позволит сделать работу домкомов более прозрачной.

«Когда надо, все умеют пользоваться и терминалами, и безналичным расчетом. Он будет поэтапно выводиться, хотите вы этого или нет. Это требование времени. Непрозрачность сборов и трат порождает недоверие к домкомам и ТСЖ. Например, 240 тысяч сомов в месяц собирает наш ТСЖ. Я не знаю, куда идут деньги. Лучше дом не становится» — парировал он.

Отметим, законопроектом предлагается обязать домоуправления, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы перейти на безналичный расчет и стать подотчетными своим членам (жильцам домов). Вносится ряд и других изменений.

В общественном обсуждении участвуют сотрудники акимиатов, МТУ, домкомы, председатели ТСЖ.