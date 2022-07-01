Жестокое избиение в Караколе. Мэрия города отказала пострадавшей в помощи

Айзат Усенбаева, пострадавшая от семейного насилия, обратилась в мэрию города Каракола за материальной помощью. Об этом сообщил правозащитник Камиль Рузиев.

По его словам, в муниципалитете ей отказали, сославшись на то, что она прописана в Джети-Огузском районе и поэтому выдать ей деньги городская администрация не может. «Сейчас она вместе с одним ребенком находится в кризисном центре, другой на лечении в Бишкеке. Оба мальчика с инвалидностью», — сказал он.

Напомним, 14 мая в каракольскую милицию поступило сообщение из областной больницы о том, что к ним с телесными травмами была доставлена 38-летняя женщина с инвалидностью.

Следственно-оперативная группа установила, что травмы ей нанес муж. Подозреваемому инкриминируют преступления, предусмотренные статьями «Истязание» и «Семейное насилие» УК КР. Он водворен в СИЗО Каракола.