Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, фестиваль красок и концерты

В Бишкеке после ремонта открыли Исторический музей. Подробнее

Государственный исторический музей, 10.00-18.00.

Выставка посвящена 75-летию художницы. Представлены живопись и графика. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

2 июля. Гала-концерт

Состоится заключительный гала-концерт под открытым небом с участием мастеров оперной сцены, академического хора и симфонического оркестра театра. Прозвучат произведения мировой и национальной оперной и вокальной классики.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

2 июля. Вечер джаза

На джем-сейшне выступят AYO Jazz Band и Эркин Турдубаев (вокал), Кубан Кыдыкбаев (альт-саксофон), Chyntemir (гитара, вокал), Асхат Азисов (тромбон).

Ресторан «Штайнброй», 19.30.

2 июля. Фан-встреча с Саматом Абдырахмановым

Боксер Самат Кыргыз Абдырахманов, который на прошлой неделе стал победителем финала поединка Hardcore Fighting Championship в Москве, приехал в Бишкек и встретится с поклонниками.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 19.00.

3 июля. Аниме-вечеринка «Танабата»

В программе косплей, танцы, викторина, настольные игры, конкурсы, ярмарка, караоке, лотерея и многое другое.

Кафе «Асгард», 16.00-20.00.

3 июля. Фестиваль красок ColorFest

В программе много музыки, шоу, море ярких красок, объятия.



Парк «Асанбай», 15.00.

Мастер-классы

2 июля. Художественный мастер-класс

Желающие напишут картину маслом под чутким руководством профессионального художника Кадыра Бекова. Все необходимое предоставляется. Регистрация по телефону 0557555025.

«Галерея М» (проспект Манаса), 12.00.