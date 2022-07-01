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Общество

Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, фестиваль красок и концерты

Выставки, ярмарки

2-3 июля. Постоянные выставки музея

В Бишкеке после ремонта открыли Исторический музей. Подробнее

Государственный исторический музей, 10.00-18.00.

17 июня — 3 июля. Выставка Орозган Мамбеталиевой

Выставка посвящена 75-летию художницы. Представлены живопись и графика.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

2 июля. Гала-концерт

Состоится заключительный гала-концерт под открытым небом с участием мастеров оперной сцены, академического хора и симфонического оркестра театра. Прозвучат произведения мировой и национальной оперной и вокальной классики.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

2 июля. Вечер джаза

На джем-сейшне выступят AYO Jazz Band и Эркин Турдубаев (вокал), Кубан Кыдыкбаев (альт-саксофон), Chyntemir (гитара, вокал), Асхат Азисов (тромбон).

Ресторан «Штайнброй», 19.30.

2 июля. Фан-встреча с Саматом Абдырахмановым

Боксер Самат Кыргыз Абдырахманов, который на прошлой неделе стал победителем финала поединка Hardcore Fighting Championship в Москве, приехал в Бишкек и встретится с поклонниками.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 19.00.

3 июля. Аниме-вечеринка «Танабата»

В программе косплей, танцы, викторина, настольные игры, конкурсы, ярмарка, караоке, лотерея и многое другое.

Кафе «Асгард», 16.00-20.00.

3 июля. Фестиваль красок ColorFest

В программе много музыки, шоу, море ярких красок, объятия.

Парк «Асанбай», 15.00.

Мастер-классы

2 июля. Художественный мастер-класс

Желающие напишут картину маслом под чутким руководством профессионального художника Кадыра Бекова. Все необходимое предоставляется. Регистрация по телефону 0557555025.

«Галерея М» (проспект Манаса), 12.00.

2 июля. Мастер-класс «Роспись по ткани»

Гости узнают о технике нанесения узора или рисунка акриловыми красками. Регистрация по телефону 664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.00.

Для детей

2 июля. Мастер-класс «Пицца»

Дети (с четырех лет) сделают вкусную пиццу и айсти. Регистрация по телефону 0558193333.

Кофейня «Клевер», 12.00.

2 июля. Мастер-класс «Рисование пластилином»

Малыши смогут попробовать свои силы и создать свою уникальную картину под руководством опытного мастера. Регистрация по телефону 664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.

3 июля. Мастер-класс «Юный химик»

Клуб юных химиков «Фарадей» предлагает детям получше узнать окружающий мир и заняться наукой в формате игры.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 16.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238702/
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