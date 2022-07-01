Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, фестиваль красок и концерты

Выставки, ярмарки
2-3 июля. Постоянные выставки музея
В Бишкеке после ремонта открыли Исторический музей. Подробнее
Государственный исторический музей, 10.00-18.00.
17 июня — 3 июля. Выставка Орозган Мамбеталиевой
Выставка посвящена 75-летию художницы. Представлены живопись и графика.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
Концерты, фестивали
2 июля. Гала-концерт
Состоится заключительный гала-концерт под открытым небом с участием мастеров оперной сцены, академического хора и симфонического оркестра театра. Прозвучат произведения мировой и национальной оперной и вокальной классики.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.
2 июля. Вечер джаза
На джем-сейшне выступят AYO Jazz Band и Эркин Турдубаев (вокал), Кубан Кыдыкбаев (альт-саксофон), Chyntemir (гитара, вокал), Асхат Азисов (тромбон).
Ресторан «Штайнброй», 19.30.
2 июля. Фан-встреча с Саматом Абдырахмановым
Боксер Самат Кыргыз Абдырахманов, который на прошлой неделе стал победителем финала поединка Hardcore Fighting Championship в Москве, приехал в Бишкек и встретится с поклонниками.
ТРЦ «Дордой-Плаза», 19.00.
3 июля. Аниме-вечеринка «Танабата»
В программе косплей, танцы, викторина, настольные игры, конкурсы, ярмарка, караоке, лотерея и многое другое.
Кафе «Асгард», 16.00-20.00.
3 июля. Фестиваль красок ColorFest
В программе много музыки, шоу, море ярких красок, объятия.
Парк «Асанбай», 15.00.
Мастер-классы
2 июля. Художественный мастер-класс
Желающие напишут картину маслом под чутким руководством профессионального художника Кадыра Бекова. Все необходимое предоставляется. Регистрация по телефону 0557555025.
«Галерея М» (проспект Манаса), 12.00.
2 июля. Мастер-класс «Роспись по ткани»
Гости узнают о технике нанесения узора или рисунка акриловыми красками. Регистрация по телефону 664959.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.00.
Для детей
2 июля. Мастер-класс «Пицца»
Дети (с четырех лет) сделают вкусную пиццу и айсти. Регистрация по телефону 0558193333.
Кофейня «Клевер», 12.00.
2 июля. Мастер-класс «Рисование пластилином»
Малыши смогут попробовать свои силы и создать свою уникальную картину под руководством опытного мастера. Регистрация по телефону 664959.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.
3 июля. Мастер-класс «Юный химик»
Клуб юных химиков «Фарадей» предлагает детям получше узнать окружающий мир и заняться наукой в формате игры.
ТРЦ «Дордой-Плаза», 16.00.