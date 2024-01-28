Что-то нажал и все пропало. Как не потерять важные данные с телефона и планшета

Мы уже не можем представить себе современную жизнь без гаджетов — смартфонов, компьютеров, планшетов и прочей электроники. Порой техника подводит — ломается и из ее памяти куда-то исчезают крайне важные для нас файлы. Нередко ценную для нас информацию мы по запарке удаляем сами.
Вместе со специалистом по восстановлению данными рассказываем о наиболее частных причинах потери информации и о том, что нужно делать, чтобы избежать проблемы.
Не пытайтесь решить проблему самостоятельно
У телефона ограниченный объем внутренней памяти, которую он старается максимально использовать в работе. Если вы случайно удалили данные, которые вам нужны, — немедленно его выключайте.
Не пытайтесь сами загружать какие-либо программы и часами сканировать аппарат.
Лучшее решение — обратиться к специалистам. Загружая новые программы, телефон освобождает для их работы место, стирая из внутренней памяти информацию, которую вы ранее случайно удалили.
Будьте внимательны при сбросе до заводских настроек
Порой пользователи решают кардинально очистить память гаджета либо его неисправность, прибегая к процедуре аппаратного сброса (hard reset, или же «сброс до заводских настроек»). Помните, что эта процедура полностью стирает данные из внутреннего накопителя. В 99 процентов случаев восстановить их не получится. Прежде, чем делать hard reset гаджета, скопируйте все необходимое из его памяти и убедитесь в том, что копия действительно верна.
Нет устройства — нет и информации
Специалист по восстановлению данных — не хакер и не волшебник. Он не умеет и не станет взламывать сервер вашего мессенджера. Чтоб восстановить данные, ему нужен физический доступ к устройству, на котором они хранились.
Просьбы: «я сменил телефон, старый телефон продал/подарил/выбросил, но мне нужны сообщения из него» — бессмысленны.
Дважды думайте прежде, чем что-то удалить
Современные твердотельные накопители — SSD поддерживают команду TRIM. Если такой накопитель будет отформатирован или данные будут удалены из него мимо корзины — диск их моментально сотрет без возможности восстановления. Поэтому, удаляя или форматируя ваши диски, будьте предельно внимательны, удаляйте только по-настоящему ненужную информацию. TRIM поддерживается всеми современными смартфонами, а также компьютерами, профессиональными и полупрофессиональными камерами. Он есть в некоторых продвинутых видеорегистраторах и планшетах.
Будьте осторожны, подключая флешки
Любой USB-флеш-накопитель может внезапно выйти из строя по вине пользователя. Для этого достаточно перекосить его в разъеме.
Вставляя и вынимая устройство, всегда смотрите, чтобы оно входило в гнездо прямо, легко и без усилий.
Не забывайте про программную функцию безопасного извлечения устройств.
Информацию можно потерять, уронив диск
Не бывает жестких дисков, устойчивых к падениям и вибрациям. Что бы не писал в рекламном буклете производитель, жесткий диск боится любых ударов.
Внешние диски в резиновых противоударных чехлах или тяжелых металлических корпусах — маркетинговый ход.
При падении он точно также повреждается. Относитесь к устройствам бережно и тогда вы не потеряете информацию.
Старые сообщения восстановить легче
Сообщения различных мессенджеров хранятся в файлах, которые постоянно обновляются. Если вы сразу удалили полученное сообщение — оно удаляется также и из этого файла. Восстановить его уже нельзя. Однако, если сообщение было удалено через сутки после получения и позже, оно должно остаться в копии базы данных сообщений, которые могут храниться в телефоне до двух недель. В этом случае шанс вновь увидеть его достаточно высок.
Делайте физические копии важной для вас информации
Одно из современных зол — вирусы всех мастей, включая абсолютное зло — вирусы-шифровальщики.
Уберечься от этого зла несложно: возьмите за правило делать резервную копию ваших данных на внешний диск.
В те моменты, когда копия не делается, храните диск отдельно от компьютера. Если ваши данные будут атакованы вирусом, вы всегда сможете восстановить их из физической резервной копии.
Пользуйтесь облачными хранилищами
Всю нужную вам информацию старайтесь хранить в том числе и вне SSD-дисков. Для этих целей существуют облачные хранилища. Они есть в большинстве современных мессенджеров, приложений и операционных систем.
Плохие новости для владельцев iphone
Если вы владелец iphone, столкнувшийся с необходимостью восстановления данных, — вам можно посочувствовать. Работа с ними намного сложнее в силу закрытости операционной системы. По той же причине восстановление данных с iphone дороже. Шансы на положительный результат при этом меньше.