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Общество
Сюжет: Полезные советы

Что-то нажал и все пропало. Как не потерять важные данные с телефона и планшета

Мы уже не можем представить себе современную жизнь без гаджетов — смартфонов, компьютеров, планшетов и прочей электроники. Порой техника подводит — ломается и из ее памяти куда-то исчезают крайне важные для нас файлы. Нередко ценную для нас информацию мы по запарке удаляем сами.

Вместе со специалистом по восстановлению данными рассказываем о наиболее частных причинах потери информации и о том, что нужно делать, чтобы избежать проблемы.

1

Не пытайтесь решить проблему самостоятельно

У телефона ограниченный объем внутренней памяти, которую он старается максимально использовать в работе. Если вы случайно удалили данные, которые вам нужны, — немедленно его выключайте.

Не пытайтесь сами загружать какие-либо программы и часами сканировать аппарат.

Лучшее решение — обратиться к специалистам. Загружая новые программы, телефон освобождает для их работы место, стирая из внутренней памяти информацию, которую вы ранее случайно удалили.

2

Будьте внимательны при сбросе до заводских настроек

Порой пользователи решают кардинально очистить память гаджета либо его неисправность, прибегая к процедуре аппаратного сброса (hard reset, или же «сброс до заводских настроек»). Помните, что эта процедура полностью стирает данные из внутреннего накопителя. В 99 процентов случаев восстановить их не получится. Прежде, чем делать hard reset гаджета, скопируйте все необходимое из его памяти и убедитесь в том, что копия действительно верна.

3

Нет устройства — нет и информации

Специалист по восстановлению данных — не хакер и не волшебник. Он не умеет и не станет взламывать сервер вашего мессенджера. Чтоб восстановить данные, ему нужен физический доступ к устройству, на котором они хранились.

Просьбы: «я сменил телефон, старый телефон продал/подарил/выбросил, но мне нужны сообщения из него» — бессмысленны.

4

Дважды думайте прежде, чем что-то удалить

Современные твердотельные накопители — SSD поддерживают команду TRIM. Если такой накопитель будет отформатирован или данные будут удалены из него мимо корзины — диск их моментально сотрет без возможности восстановления. Поэтому, удаляя или форматируя ваши диски, будьте предельно внимательны, удаляйте только по-настоящему ненужную информацию. TRIM поддерживается всеми современными смартфонами, а также компьютерами, профессиональными и полупрофессиональными камерами. Он есть в некоторых продвинутых видеорегистраторах и планшетах.

5

Будьте осторожны, подключая флешки

Любой USB-флеш-накопитель может внезапно выйти из строя по вине пользователя. Для этого достаточно перекосить его в разъеме.

Вставляя и вынимая устройство, всегда смотрите, чтобы оно входило в гнездо прямо, легко и без усилий.

Не забывайте про программную функцию безопасного извлечения устройств.

6

Информацию можно потерять, уронив диск

Не бывает жестких дисков, устойчивых к падениям и вибрациям. Что бы не писал в рекламном буклете производитель, жесткий диск боится любых ударов.

Внешние диски в резиновых противоударных чехлах или тяжелых металлических корпусах — маркетинговый ход.

При падении он точно также повреждается. Относитесь к устройствам бережно и тогда вы не потеряете информацию.

7

Старые сообщения восстановить легче

Сообщения различных мессенджеров хранятся в файлах, которые постоянно обновляются. Если вы сразу удалили полученное сообщение — оно удаляется также и из этого файла. Восстановить его уже нельзя. Однако, если сообщение было удалено через сутки после получения и позже, оно должно остаться в копии базы данных сообщений, которые могут храниться в телефоне до двух недель. В этом случае шанс вновь увидеть его достаточно высок.

8

Делайте физические копии важной для вас информации

Одно из современных зол — вирусы всех мастей, включая абсолютное зло — вирусы-шифровальщики.

Уберечься от этого зла несложно: возьмите за правило делать резервную копию ваших данных на внешний диск.

В те моменты, когда копия не делается, храните диск отдельно от компьютера. Если ваши данные будут атакованы вирусом, вы всегда сможете восстановить их из физической резервной копии.

9

Пользуйтесь облачными хранилищами

Всю нужную вам информацию старайтесь хранить в том числе и вне SSD-дисков. Для этих целей существуют облачные хранилища. Они есть в большинстве современных мессенджеров, приложений и операционных систем.

10

Плохие новости для владельцев iphone

Если вы владелец iphone, столкнувшийся с необходимостью восстановления данных, — вам можно посочувствовать. Работа с ними намного сложнее в силу закрытости операционной системы. По той же причине восстановление данных с iphone дороже. Шансы на положительный результат при этом меньше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238067/
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