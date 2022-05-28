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Общество

Кыргызстанцы не поедут на места захоронения близких, погибших во время войны

Члены семей кыргызстанцев, погибших и пропавших без вести в других странах, в годы Великой Отечественной войны, не смогут выехать к местам их захоронения. Министерство труда, развития и социального обеспечения объясняет почему.

По данным ведомства, на это потребуется свыше 150 миллионов сомов.

Согласно данным, полученным из «Книги памяти» организации ветеранов войны и труда КР, с начала Великой Отечественной войны в Красную Армию мобилизовали свыше 363 тысяч 144 кыргызстанцев, из них 1 тысячу 395 женщин.

Общее число безвозвратных потерь — 114 тысяч 833 человека, погибших — 58 тысяч 809 человек, без вести пропавших — 56 тысяч 24.

В МО подчеркнули — указанное число не является полным, так как учет погибших и без вести пропавших в военные и послевоенные годы не проводили своевременно и повсеместно.

Министерство обороны России в 2014 году передало МО КР диск «Память», «Сводный список погибших и пропавших без вести военнослужащих, призванных с территории Кыргызской Республики в годы Великой Отечественной войны» на 133 тысячи 886 человек, из них погибшие — 55 тысяч 507, пропавшие без вести — 78 тысяч 379.

По данным МИД Кыргызстана, известно о захоронении 987 воинов-кыргызстанцев за рубежом, из них в:

  • Беларуси — 540;
  • Украине — 283;
  • Австрии — 100;
  • Нидерландах — 1;
  • Франции — 1;
  • Германии — 62.

«Учитывая ситуацию, происходящую в мире, которая отрицательно влияет на финансовое экономическое положение страны, решено исключить пункт 21 статьи 25 Закона Кыргызской Республики «О ветеранах войны, Вооруженных Сил и тружениках тыла», — говорится в справке-обосновании.

Таким образом, принятый депутатами шестого созыва в июне 2021 года законопроект, разрешающий родственникам погибших и пропавших без вести навестить могилы близких, отклонен кабмином.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235078/
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